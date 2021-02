Pablo Iglesias se reafirma en sus palabras sobre la democracia española: "Las críticas revelan que lo que dije es verdad"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este jueves en que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática", tal y como dijo hace unos días. "Es una obviedad que vivimos en una democracia mejorable y precisamente por eso nosotros existimos", ha asegurado en una entrevista en Rac1 Iglesias, quien ha sostenido que seguirá "diciendo la verdad, a pesar de las amenazas y de que moleste a señores muy poderosos". "Para decir que todo es estupendo ya están otros, conmigo que no cuenten", ha añadido, para concluir que "las críticas" a sus palabras "revelan" que lo que dijo "es verdad".

El líder de Unidas Podemos ha dicho estar "muy orgulloso de demostrar que dentro del Gobierno también" dicen "la verdad". Pablo Iglesias ha asegurado que sus palabras no solo se referían a los presos independentistas, aunque también. Y se ha preguntado si "puede haber plena normalidad cuando el exjefe del Estado está huído en los Emiratos Árabes" o cuando hay "un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace dos años y con una voluntad del principal partido de la oposición de bloquearlo para controlarlo" o "cuando sabemos que un exmagistrado de la Audiencia Nacional, que ahora es consejero de Justicia de Ayuso y que fue detenido por conducir borracho y sin casco una moto, es el que negocia en nombre de Pablo Casado con el Gobierno y fue el que puso en contacto a los negociadores del PP con Bárcenas". "¿O que un rapero vaya a la cárcel por cantar y hacer tuits en un país en el que muchos corruptos se han ido de rositas? Estoy diciendo lo evidente", ha zanjado.

"Esto no va de rankings", ha continuado Iglesias, preguntado por la clasificación del medio británico The Economist que sitúa a España en el puesto 23 de calidad democrática. "El debate es que tenemos una democracia que hay que mejorar. Y defenderla y protegerla no es decir que es perfecta, porque eso es mentir, es denunciar todos los defectos que tiene y trabajar para mejorarlos", ha asegurado, para señalar que quienes le critican "en realidad lo que les gusta es que esas cosas permanezcan, que la Jefatura del Estado no rinda cuentas, un Poder Judicial que no se renueva que haya titiriteros o raperos que vayan a la cárcel o que los poderes mediáticos dependan de poderes económicos y sean brazos del poder". "Tenemos una democracia, pero muy mejorable", ha reiterado.

Illa: Defensa del ministro, críticas al candidato

Pablo Iglesias ha defendido la gestión durante la pandemia del exministro de Sanidad y ahora candidato del PSC, Salvador Illa. "Es un trabajo del que me tengo que hacer corresponsable. Todo lo que haga el Gobierno es mi responsabilidad", ha asegurado, para señalar que "en campaña los navajazos son frecuentes" y que él no va "a entrar" en eso. "Menos cuando se trata de algo en lo que han estado en juego muchas vidas", ha añadido.

Iglesias ha diferenciado al Illa ministro del candidato del PSC. "Con Illa como candidato tengo diferencias", ha dicho. "No entiendo su defensa absurda de los privilegios monárquicos, que no se crean la ley catalana de vivienda y que nos estén poniendo tantas dificultades para convertirlo en una realidad a nivel estatal". El líder de Unidas Podemos ha insistido: "Pero no voy a entrar a navajazos y a decir que Illa ha sido mal ministro. No solo porque somos corresponsables de todo lo bueno y lo malo que haga este Gobierno, sino porque un mínimo de elegancia hay que mantener".

El vicepresidente también ha señalado que los miembros del Gobierno "evidentemente no" se han vacunado. Iglesias ha respondido así a la polémica suscitada por la negativa de Illa de someterse a un test antes de un debate televisivo y las sospechas lanzadas por los demás partidos sobre los motivos por los que no lo ha hecho. "Todos nos vacunaremos cuando toque. Sugerir otra cosa es entrar en una dinámica de navajazos que no gusta a la gente", ha dicho Iglesias. "Tenemos muchas cosas de las que discutir. Hablemos de política, de la sanidad catalana, de qué cosas necesitan los ciudadanos", ha reclamado.

"Inverosímil" un pacto con Vox para hacer 'president' a Illa

Pablo Iglesias ha rechazado la posibilidad de que En Comú Podem, la candidatura que lidera Jèssica Albiach, apoye a Salvador Illa como president si para ello se precisan los votos de Vox. "En ningún caso, ese escenario es completamente inverosímil", ha dicho el secretario general de Podemos.

"¿Con ERC y PSC, sí; con la derecha, no?", le ha preguntado el entrevistador. "Correcto", ha reiterado Iglesias.

A cuenta del documento firmado por los partidos independentistas en el que se comprometen a no pactar un Govern con el PSC, el vicepresidente ha señalado que le llama "la atención que ERC diga tan claramente que quiere gobernar con [Laura] Borrás y Junts". "Sus razones tendrán, pero han dado un empujón enorme a En Comú Podem, que es el único que pide un Gobierno de izquierdas", ha asegurado.

Iglesias ha insistido en que mientras "el PSC dice que no tiene problemas en pactar con la derecha y ERC se subalterniza a Junts", la candidata de En Comú Podem "deja claro a todos los electores de izquierdas cuál es la fuerza que ha dicho claramente que quiere un gobierno de izquierdas".