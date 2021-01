El vicepresidente de Castilla y León, sobre las vacunas: "Es inaceptable subastar los chalecos salvavidas al mejor postor en un cuarto oscuro"

"Es inaceptable subastar los chalecos salvavidas al mejor postor en un cuarto oscuro". Así ha rechazado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz autonómico, Francisco Igea, la política del a Comisión Europea con las empresas farmacéuticas después de que haya publicado el contrato con Astra Zeneca con tachones para asuntos relevantes, como los económicos y los plazos de entrega. "No se puede tolerar que se mantengan contratos secretos y se subasten chalecos salvavidas en mitad de la mayor crisis de la humanidad", ha reprochado Francisco Igea, quien ha anunciado que intervendrá la próxima semana en el Comité de las Regiones delante del representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El vicepresidente de Castilla y León ha lamentado que el exministro de Sanidad Salvador Illa les "asegurara" que no era necesario reservar vacunas para garantizar las segundas dosis -una estrategia que aplicó al principio la comunidad- porque "las dosis iban a llegar". "Para asegurarnos esto, solo había dos opciones: o [el ministro] conocía el contrato o estaba cometiendo una irresponsabilidad", ha reprochado Francisco Igea, quien ha reconocido que el suministro de las vacunas dependa de Europa y de los laboratorios farmacéuticos, no de España.

Francisco Igea también ha dividido a los políticos entre quienes están "dispuestos a asumir el coste" de la pandemia y las restricciones "y los que solo envuelven en su bandera las vacunas cuando las cosas van bien y ponen la europea cuando van mal". A pesar de las dificultades de abastecimiento, en Castilla y León se han administrado ya 123.000 de las 132.000 dosis recibidas y esta es la segunda autonomías con más población inmunizada por cada 100.000 habitantes de España. Ya hay 33.000 personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, por lo que están inmunizados.

Estas declaraciones las ha realizado poco antes de anunciar que la Junta de Castilla y León clausura la hostelería y cierra las tiendas a las 18.00 en Palencia y otros 52 municipios. Francisco Igea ha vuelto a lamentar que el Gobierno no permita a las autonomías confinar en los domicilios en los casos con una incidencia alta. "No existe una razón sanitaria o epidemiológica que podamos entender. Contar con todas las herramientas no quiere decir usarlas todas, pero entendemos que es necesario", ha suscrito.

Francisco Igea se ha negado a "valorar la estrategia política" del Gobierno para "intentar mantener un clima de colaboración en la medida de lo posible", puesto que le resultaría "muy difícil entender que un Gobierno antepone otras cosas a la vida de sus ciudadanos".

Sobre la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, Igea ha lamentado que sea, "desgraciadamente", "exactamente igual" que Salvador Illa, puesto que a pesar de que el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de modificar el decreto del estado de alarma, apenas se abordó esta cuestión. El portavoz de la Junta ha calificado el Consejo Interterritorial de "completamente decepcionante", con un Gobierno "que sigue sin querer tomar el timón ni decisiones". "Lo que esperábamos el jueves es que cumplieran con su palabra. Ni el anterior ministro [Illa] ni la actual [Darias] dio respuesta. Esto es como entienden algunos la cogobernanza, con esto tenemos que lidiar; y con estos mimbres hay que hacer este cesto" De esta manera, Igea ha justificado que el pasado jueves no se adoptaran medidas en el Consejo de Gobierno ordinario.