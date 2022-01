El PP demanda al presidente de Por Ávila por vulnerar el honor de su candidato

El PP de Ávila ha presentado una demanda civil contra el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, al que se acusa de haber vulnerado el derecho al honor del cabeza de lista y exdelegado de la Junta, José Francisco Hernández, en virtud de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

El PP, en un comunicado ha explicado que Budiño acusó al candidato del PP de haber sido cesado como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en lugar de haber dimitido para cobrar la prestación por desempleo, lo que fue desmentido por Hernández.

Budiño "no solo no ha rectificado, sino que, parafraseándole, ha pretendido que los abulenses son imbéciles al escudarse en que, en su rueda de prensa, no nombró expresamente al candidato del PP por su nombre y apellidos".

Además, el PP, que ha aclarado que destinará cualquier indemnización económica a Cruz Roja, ha indicado que "lo hizo sin posibilidad de duda, aludiendo textualmente a 'su puesto institucional, orgánico' y, como toda la opinión pública abulense conoce, el candidato del Partido Popular es el único de cuantos concurren a las elecciones que desempeñaba unas funciones de esas características como delegado del Gobierno regional en la provincia".