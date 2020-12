El PP lleva el yate de Óscar Puente al Congreso de los Diputados y pide a Sánchez que lo cese si no da explicaciones

Los diputados y senadores del PP por Valladolid han registrado en el Congreso y en el Senado sendas preguntas sobre las vacaciones en yate del alcalde de la capital vallisoletana, Óscar Puente, además de que han reclamado los contratos adjudicados a la empresa Zaiglobal. Según publicó Ok Diario, el regidor vallisoletano contrató a dedo con la empresa de un amigo suyo la compra de EPIS durante la pandemia por un valor de 195.178 euros. El digital afirmaba, aunque sin publicar pruebas, que posteriormente el empresario pagó al alcalde parte de sus vacaciones en un yate en Ibiza y Formentera. Para los 'populares' si el regidor no da explicaciones, "debe dimitir, y si no dimite, Pedro Sánchez debe cesarle como portavoz federal y pedirle que deje la alcaldía".

En la pregunta registrada por los diputados y senadores se pregunta al Gobierno si le afecta que el portavoz del PSOE, Óscar Puente, "se haya visto implicado en un escándalo tras incumplir el código ético del PSOE al haber sido supuestamente invitado a un yate de lujo por un empresario adjudicatario del Ayuntamiento". La información ha provocado la ruptura entre el PP de Valladolid y el equipo de Gobierno municipal y ha dinamitado la buena relación que se venía dando durante la pandemia, cuando llegaron a formar un grupo de trabajo contra la COVID-19 que decidía conjuntamente medidas que aplicar en la ciudad.

Asimismo, se pregunta si los miembros del Gobierno van a tomar medidas al respecto y qué código ético se aplica a los miembros del Ejecutivo central, además de que se piden todos los contratos del Gobierno en los que participe la empresa Zaiglobal Services SL desde el 2 de junio de 2018. "Durante la pandemia hemos visto adjudicaciones directas del Gobierno a empresarios con amistades en el Partido Socialista. Queremos saber si nos encontramos de nuevo en esta situación y conocer si ha habido contratos a nivel nacional", han asegurado los parlamentarios populares.

Asimismo, José Ángel Alonso, Eduardo Carazo, Mercedes Cantalapiedra y Alberto Plaza considera que es "poco ético que en pleno rebrote en Valladolid" el alcalde se marchase de vacaciones, lo que han definido como "el clásico ejemplo del cinismo de la izquierda: por la mañana a las barricadas y por la tarde a las mariscadas". Asimismo, José Ángel Alonso cree que "sería más grave aún que hubiera jugado con algo tan sensible como la adjudicación de EPIs, de lo que dependía la salud e incluso la vida de mucha gente, para que le pagaran unas vacaciones de lujo".