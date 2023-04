La senadora del PP por Burgos vota contra la moción en la que pedía inversiones en su provincia

La senadora y candidata del PP a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, ha votado en contra de su propia moción en la que instaba al Gobierno de España a ejecutar diversas inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias en la provincia burgalesa. La candidata del PP —que ha sido criticada porque se presenta en Burgos a pesar de que está afincada en Madrid desde hace más de una década—, ha sido la única que ha votado en contra de la moción 'popular' dentro de su grupo este miércoles en el senado, como también han rechazado otros 118 senadores.

La moción del Grupo Popular, que ha presentado la misma Ayala, proponía instar al Gobierno para que concretara las inversiones del Corredor Atlántico, mejorar el tramo del Tren Directo Madrid-Burgos y contratar de forma urgente la ejecución de los tramos de la A-11, A- 12 entre Burgos y Logroño, y la vía Burgos-Aguilar (A-73), que el Gobierno tiene “semiparalizadas”.

🗣️ La candidata por #Burgos, @cris_ayala_: “No me cansaré de repetirlo, ¡Inviertan en Burgos!”



El @PSOE y en particular el @psoeburgos han votado en contra del Corredor Atlántico y de las inversiones estatales en nuestra provincia‼️ pic.twitter.com/o2CNL16zqB — PP Burgos (@popularesburgos) 19 de abril de 2023

“Ya es triste que para ocultar la ineficacia del gobierno tenga que acudir a cuestiones personales. Soy senadora porque me han elegido 67.000 burgaleses y aquí he venido a traer la voz de Burgos, que es lo que he hecho todos los años que he sido senadora”, ha replicado Ayala a la senadora socialista María del Mar Arnáiz, que ha afeado que Ayala utilice “una sarta de mentiras” para “intentar ganar algún voto como candidata al Ayuntamiento de Burgos”.

“Puedo entender que tiene que inventarse mil excusas para arañar y rascar protagonismo para que la conozcan en la ciudad dada su condición de candidata impuesta al estilo Javier Maroto”, ha reprochado Arnáiz a Ayala, que fue colocada por el PP y que ha provocado que la hasta ahora portavoz del Grupo Municipal, Carolina Blasco, haya creado su propio partido para dirigir el consistorio.

Después, Ayala ha criticado a través de Twitter que los socialistas hayan votado en contra sin ser consciente de que ella también ha apretado el botón del 'no'.

Pues el PSOE ha votado “No” a esta petición tan sencilla de que inviertan en Burgos https://t.co/Vuk33t2xYi pic.twitter.com/HMTLLe3rrc — Cristina Ayala (@cris_ayala_) 19 de abril de 2023

No es la primera vez que la candidata 'popular' se equivoca. En marzo publicaba en Twitter una imagen del atardecer burgalés con un mensaje en el que preguntaba a los usuarios si habían visto un “amanecer” tan bonito.

La propuesta del Corredor Atlántico que se debate en la Comisión Europea

La nueva propuesta de regulación del Corredor Atlántico propone dar más importancia a los nodos urbanos, lo que para Castilla y León supone la inclusión de León, Burgos, Valladolid y Salamanca como Nodos Urbanos, según confirman fuentes comunitarias a este diario. En términos de inversiones, varios programas de gasto de la UE apoyan la implementación de la Red Transeuropea de Transportes: los fondos regionales, el Mecanismo de recuperación y resiliencia y el Mecanismo de conexión de Europa, que se centra especialmente en los proyectos transfronterizos.

Desde 2014, el Mecanismo Conectar Europa apoyó por ejemplo las obras de electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro, o las grandes obras de construcción de la Y vasca por 388 millones de euros, dos enlaces transfronterizos que serán directamente “beneficiosos” para la conexión de la región de Castilla y León con Portugal y Francia.