La lucha electoral de Palencia por superar el 'pacto de perdedores' que dio la Alcaldía a Ciudadanos

“Prácticamente no estaba en mis manos. La decisión que se tomó en ese momento no fue la más oportuna, así que consiguió un horizonte de estabilidad para estos cuatro años pero no cometeremos ese mismo error”. Habla el vicealcalde de Palencia y candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alfonso Polanco, sobre cómo se produjo el pacto de 2019 por el que PP y Ciudadanos han gobernado en minoría con el apoyo de Vox y auparían al candidato 'liberal' como uno de los pocos alcaldes de capital de su formación.

Mientras Mario Simón recogía el bastón de mando, unos quinientos palentinos protestaban porque el PSOE, a pesar de ser la lista más votada, no ganaría la Alcaldía. Los socialistas obtuvieron 11 concejales; el PP, 9; Ciudadanos fue la tercera fuerza con tres y ya por detrás estuvieron Vox y Ganemos, con un edil cada uno. Cuatro años después, y tras superar una cuestión de confianza, el regidor insiste en que si es decisivo reclamará la repetir en el cargo, mientras que el Partido Popular reitera que no repetirá un acuerdo similar.

“Los precedentes también marcan”, reconoce a este diario el propio Polanco, que insiste en que una coalición “no es un gobierno fuerte”. “Este ha sido un ejecutivo 'entre pinzas': es decir, ha sido bien intencionado ha intentado, ha resuelto algunos asuntos relevantes y ha planificado mucho”, defiende el candidato 'popular'.

La candidata socialista —que ganó las elecciones en 2019 pero que no fue alcaldesa porque PP, Vox y Ciudadanos se aliaron para evitar su llegada al frente del Ayuntamiento palentino— cree que en 2023 puede “liderar el cambio”, aunque también es consciente de que lo más probable es que necesite el apoyo de otros partidos para recoger el bastón de mando.

“Ciudadanos podría repensar lo que hizo hace cuatro años. Compartimos un modelo de ciudad y ahora conoce al PP desde dentro: sabe de la falta de lealtad institucional y no creo que vuelva a cometer ese error”, asegura la candidata socialista, Miriam Andrés, que no tiene claro si el partido liberal conseguirá al menos mantener uno de los tres concejales que tiene actualmente.

Preguntado por qué hará el actual regidor si antes del 17 de junio tiene capacidad para inclinar la balanza, el aspirante a repetir en el cargo insiste en que exigirá el bastón de mando. “Si Mario Simón es decisivo y Ciudadanos es decisivo, exigimos la Alcaldía”, sentencia. Además, confía en mantener los tres puestos en el Ayuntamiento que ostenta el partido en parte porque en una ciudad pequeña como Palencia —76.000 habitantes— “todo el mundo conoce al alcalde”.

“PP y PSOE son agencias de colocación. Es que no me fío, yo estuve en la oposición (2015-2019) y el PP no cumplió lo acordado. Cuando yo he estado como alcalde hemos cumplido el 80% del programa que habíamos acordado”, defiende el regidor del partido liberal, que asegura tener las manos libres para pactar —esta vez sí— y se considera “el mejor y más preparado para asumir la Alcaldía” con los concejales de otras formaciones políticas que “respalden” el proyecto “innovador” de Ciudadanos.

Hay otra formación nueva a la que todos miran de reojo: Vamos Palencia. Liderada por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ATA), Domiciano Curiel, aspira a conseguir un concejal que podría darles la llave de la Alcaldía. PP y PSOE coinciden en que este partido carece de experiencia de gestión. Palencia representa un poco, digamos, ese movimiento, ¿no? De del inconformismo de la gente, pero evidentemente no es lo mismo tener ideas que luego poder desarrollarlas.

“Yo les veo con muy buenas intenciones pero los tres o cuatro proyectos que nos han presentado son bastante ilusos, bastante difíciles de cumplir, ¿no?”, afirma Polanco. “Han planteado propuestas inviables legalmente, como permitir la acampada en un Monte de Utilidad Pública”, recuerda Andrés, que califica a Vamos Palencia de “marca blanca” del PP.

Mismas preocupaciones

Ninguno de los candidatos preguntados por este diario desgranan sus programas electorales, aunque todos coinciden en los grandes problemas de Palencia: la despoblación, la pérdida de talento joven, revitalizar el comercio y la vivienda. De hecho, todos coinciden en multiplicar las partidas para la Cuenta Consumo (campaña de estímulo al comercio local).

El único que menciona la integración ferroviaria es Mario Simón, que reprocha a PP y PSOE que se pongan “de perfil” con este tema. Ciudadanos apuesta por la “permeabilización e integración” de la línea ferroviaria para “acercar a los palentinos de ambos lados” porque el soterramiento es una “quimera. ”En Palencia no se va a hacer porque el Ministerio no lo quiere hacer, ADIF no lo quiere hace y la Junta no sabe lo que quiere“.

El candidato de Ciudadanos apuesta por aprovechar en el próximo mandato todas las inversiones de la Unión Europea en esta materia, porque considera que hacer lo contrario sería “seguir engañando” a los palentinos con el soterramiento. La candidata socialista asegura que otro de los problemas que tiene Palencia es un “tapón” para dar licencias a empresas.

“Hemos pensado hacer un convenio con el Colegio de Arquitectos para desatascarlo y que se ocupen de un trámite de visar y requerir documentación, externalizar parte del servicio. Vigo es un modelo en eso y queremos ofrecer esa posibilidad para que lo vayan estudiando”, explica Miriam Andrés, que ha sido concejala, diputada provincial y senadora por su provincia.

Por su parte, el PP propone recuperar las ayudas a la natalidad. “Estos dos últimos años están viniendo más jóvenes a Palencia de los que se van, que eso es un mantra que tiene la ciudad. Están viniendo porque hay empresas y hay posibilidades de empleo en nuestra tierra y lo que tenemos que hacer es verlo y aprovecharlo para que nuestra gente se quede aprovecharlo”, destaca Polanco. Según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital palentina tiene 798 jóvenes de entre 20 y 30 años más que en 2020.

Todavía falta un mes para las elecciones locales y los palentinos tienen en sus manos elegir qué partido tiene la mayoría, puesto que la lista más votada no tiene por qué ser la que gobierne, y es muy posible que el futuro equipo de gobierno municipal se decida en los despachos.