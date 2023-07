Vamos Palencia, el partido que quiere sacar un diputado en el Congreso: “El PP nos ofreció la Alcaldía”

Hace unos meses apenas habían salido de la esfera privada. Hoy, los tres concejales de Vamos Palencia han dado la Alcaldía al PSOE y luchan por sacar el tercer diputado o el cuarto senador por Palencia. Desde un local que les han cedido en la Calle Mayor —que mantiene la puerta abierta porque el calor todavía lo permite—, el candidato al Congreso, Diego Isabel La Moneda, atiende a un ciudadano que le explica sus preocupaciones. Ya sentado en la mesa, Diego Isabel La Moneda atiende a este diario.

¿Cómo encaran estos cuatro años en el Ayuntamiento como socio preferente del PSOE?

Vamos a hacer una oposición constructiva. Pensamos que todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento deberían trabajar por Palencia, pero estamos viendo que PP y Vox simplemente son enemigos de Palencia. Nuestros cuatro años en el Ayuntamiento son para apoyar al Gobierno a que haga lo máximo y lo mejor por Palencia. Por otra parte, tenemos 39 propuestas nuestras que han aceptado y queremos que se pongan en marcha. Apoyar a las empresas que existen, apoyar a los emprendedores, atraer nuevas empresas... ¿Para qué? Para crear empleo y frenar la curva de la despoblación.

¿Y confían en que la alcaldesa vaya a cumplir con los puntos que han acordado?

Hasta el día de hoy confiamos porque han entrado con ganas y nos están escuchando y están contando con nosotros para todo. Y esperamos que lo haga. Si no lo hiciera, por desgracia, tenemos la capacidad de hacer una moción de censura, pero esperamos no llegar a eso porque sería que no está funcionando el Ayuntamiento y Palencia necesita que funcione el Ayuntamiento, necesita que se trabaje todos los días.

¿Entonces apoyarían a los “enemigos de Palencia”?

Tendríamos que plantearlo, pero esperamos no llegar a ese punto.

El PP nos ofreció todo, pero la actitud no nos pareció la más adecuada

¿Cómo explica que teniendo solo tres concejales tengan otros dos asesores en el Ayuntamiento?

Tenemos uno como todos los grupos, otro que nos ha cedido la alcaldesa de su gabinete. Nos ofrecieron, tanto el PSOE como el PP, que entráramos con dedicación exclusiva. De hecho el PP nos ofreció incluso la Alcaldía. Es más económico tener los eventuales que tenemos que tener tres concejales. Decidimos que como no entrábamos en el Gobierno, con tener el portavoz era suficiente y lo que sí, para poder impulsar esos 39 proyectos que están dentro, tener esas otras dos personas de apoyo.

¿Cómo fueron esas negociaciones con el PP?

Con el PP nos ofrecieron todo, pero la actitud no nos pareció la más adecuada. Dijimos que siempre tenía prioridad la lista más votada, hemos sido coherentes con nuestros valores, principios y nuestra palabra y; aunque haya gente que les sorprenda, en política alguien respeta su palabra y sus valores. Que todo el mundo haga lo que es incorrecto sigue siendo incorrecto y que poca gente haga lo que es correcto no quiere decir que no sea lo correcto, nosotros hemos sido fieles a nuestra palabra.

¿Así que les ofrecieron la Alcaldía?

Sí. Nos ofrecieron la Alcaldía, las tres Concejalías y nos habrían dado tres eventuales también. Nos habrían dado lo que quisiéramos, pero es que no somos ese tipo de partido político, porque en ningún momento se habló de Palencia. Una negociación en la que solo hablas de 'te doy lo que quieras para yo tener poder', esa es la política que no queremos. No se habló de..., o sea, nos decían: “os hacemos vuestras 100 propuestas”. Hombre, si habéis sacado más votos vosotros, tendréis que también sacar vuestro programa. ¿Qué vais a hacer por Palencia? No hablaban de eso.

¿No estuvo dirigida la negociación por Madrid o Valladolid?

Estuvieron la presidenta [del PP y de la Diputación Ángeles Armisén], el candidato [Alfonso Polanco, que dejó la portavocía y ahora se presenta al Senado] y el actual portavoz [Víctor Torres]. ¿Estaba dirigida? Bueno, sí, nombraron también al presidente de la Junta... o sea, sí, se les permitió darnos todo lo que quisiéramos, sí, es cierto.

Queríamos hacer nuestros proyectos pero que el PSOE hiciera los suyos. Es lo más coherente, ¿no?

¿Y el PSOE les propuso algo similar? ¿O el planteamiento fue diferente?

Nos dijo que su línea roja era la Alcaldía y nos ofreció entrar en el gobierno. Nosotros lo que queríamos era hacer nuestros proyectos pero que ellos hicieran los suyos. Es lo más coherente, ¿no? Son, por segunda vez, la lista más votada y ellos tienen que sacar su plan de gobierno, que es el que ha votado la mayoría de las personas en Palencia; y nosotros a empujar por nuestras 39 propuestas y ayudar a las suyas también, para que salgan adelante y que Palencia funcione.

¿Y van a poder hacer algo en la Diputación? Solo tienen un diputado provincial.

Hay mayoría absoluta del PP; es un poco feudo del PP, la provincia. Y lo que queremos es que Domiciano Curiel sea la voz de lo que no se va a escuchar en la Diputación. Estos días de campaña hemos identificado muchos problemas: cortes de agua en Brañosera, falta de asistencia sanitaria en pueblos como Buenavista de Valdavia... Todos esos pequeños detalles, sean competencia de quien sea, pero que son de la provincia, queremos que sean escuchados en el Palacio Provincial y eso va a ser la misión de Domiciano Curiel.

Todas las personas sensatas, centradas y moderadas de Palencia, que no quieren caer en la polarización ni en la violencia puedan votar a Vamos Palencia

Palencia reparte tres diputados y en las elecciones locales sacaron 4.000 votos. 4.177. Necesitarían aproximadamente el cuádruple. No sé si creen que realmente tienen posibilidad de sacar el último diputado.

Es muy difícil pero es posible. Ya lo hizo Ciudadanos en abril de 2019, con justo poco más de 16.000 votos. Nosotros creemos que todas las personas sensatas, centradas y moderadas de Palencia, que son la mayoría, que no quieren caer en la polarización, en la violencia que estamos viendo estos días —en el propio debate— y que creen que Palencia se merece algo más, pueden votar a Vamos Palencia.

El votante huérfano de Ciudadanos tiene un voto muy aliado en Vamos Palencia, el votante de centro izquierda que no está contento con lo que está viviendo Sánchez, el votante de centro derecha que no quiere que la ultraderecha entre y que tengamos un retroceso en igualdad, en cambio climático, etcétera. Eso sería una mayoría. Es verdad que la maquinaria mediática de los partidos tradicionales es muy grande pero esa gente sensata, moderada y centrada que quiere el bien común de Palencia por encima de los intereses de los partidos tiene a Vamos Palencia.

¿Violencia en el debate?

Sí. La primera parte del debate Feijóo-Sánchez fue una pelea de bar. Realmente, si esos son los dos candidatos a Presidencia desde el gobierno, es muy triste. Cuando hablamos de violencia, sea bélica, en una guerra, sea de género, cualquier actitud violenta despierta violencia... Si vemos el lenguaje corporal de los dos candidatos, el tono, no respetarse, pisarse hablando..., eso es violencia. Y que todo un país vea violencia y lo normalice es preocupante.

Si consiguen un representante... ¿tienen líneas rojas a la hora de pactar?

Más que líneas rojas tendríamos demandas. Lo primero que miraríamos es qué ofrecen para Palencia, porque está abandonada. Es decir, qué grandes compromisos no cumplidos con Palencia, desde el soterramiento del tren en la capital, a inversiones productivas en la provincia. Somos la última provincia en inversiones productivas. Todas las inversiones que se hacen son 'de paso'. Pasa el AVE y dicen que es una inversión. No, es una inversión 'de paso'. Eso no queda luego aquí. Y después, el que no haya un retroceso en materias importantes para este país y los derechos que se han adquirido.

Los diputados y senadores de PP y PSOE no defienden a Palencia, defienden a sus partidos

No sé cómo están enfocando la campaña. ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

Nuestro eslogan es 'Pongamos Palencia en el mapa'. Y lo acompañamos de: 'no queremos ser más, pero tampoco menos que nadie'. Queremos estar a la altura de inversiones de otras provincias y que sean en todos los sectores: en el agrícola y ganadero, —modernización y digitalización—; la industria —los Perte (proyectos de carácter estratégico) agroalimentario, de movilidad sostenible y de economía de los cuidados—. Todo ese dinero tiene que llegar, igual que a los demás sitios de Palencia, y no está llegando porque nuestros políticos, diputados y senadores de PP y PSOE, no defienden a Palencia, defienden a sus partidos.

También hay un tema que no es de Palencia específico, pero que vemos muy importante: el futuro de las pensiones. Tenemos una población mayor y muchos que van a ser pensionistas en los próximos años. Ninguno de los grandes partidos están garantizándose el futuro de las pensiones. Se habla de tirar de los presupuestos del Estado; eso no es garantizar al sistema, eso es quitar de otras cosas, de Sanidad y Educación, para ponernos las pensiones. Queremos que se garantice el futuro de las pensiones de todas las personas.

La despoblación no está en la agenda nacional.

Tuvo cero segundos [en el cara a cara Feijóo-Sánchez]. Despoblación, medio rural, cambio climático y jóvenes; cero segundos en el debate.

Pero en Palencia es muy importante. ¿Qué proponen?

Frenar la curva de despoblación, igual que frenamos la curva del COVID, pasa por crear empleo. Crear empleo pasa por apoyar a las empresas que existen, apoyar a los emprendedores locales y atraer nuevas empresas. Por eso tenemos una oficina de atracción de empresas que tiene que poner en marcha el gobierno local. Solo así podremos frenar la curva de despoblación. No hay otra forma. Si no, nuestros jóvenes, como hasta ahora, se educan e invertimos en ellos hasta los veintipico años y luego se van a Madrid. Eso es una pena y todo pasa porque haya diversificación económica para que las personas, en función de en lo que se formen y lo que quieran hacer, tengan posibilidad de entrar al mercado laboral.

No estamos haciendo grandes mítines, estamos hablando con la gente en los bares, en las tiendecitas de los pueblos, también en los barrios de Palencia

¿Y la natalidad? Porque eso es otro gran problema que tiene.

Sí, pero dar dinero simplemente por tener niños... La gente que va a tener niños los va a tener igual o no los va a tener. Si los va a tener porque le den 200 euros, pues casi mejor que no los tenga. Lo mejor que se puede hacer para la natalidad es que esos niños, cuando crezcan y que sean adultos, tengan la posibilidad de trabajar en su tierra.

¿Qué estrategia están siguiendo de campaña?

Estamos haciendo un tour por toda la provincia, escuchando también las demandas concretas de las personas, no estamos haciendo grandes mítines, estamos hablando con la gente en los bares, en las tiendecitas de los pueblos, también en los barrios de Palencia y el mensaje que estamos lanzando es un mensaje de ilusión y de sensatez. Si no te gustan los extremos, si no te gusta la política bipartidista de toda la vida, el 'y tú más', si no te gusta el odio y la violencia en la política —que luego por capilaridad llega a toda la sociedad—, tienes un partido político de gente que somos profesionales, de muchas temáticas diversas, que apostamos por esa sensatez, centralidad, sentido común y profesionalidad en la gestión de la política.

Esa es la opción que vamos a defender, ya sea como diputado, como senador, mi compañero Fidel Ramos [exdirector de la Fundación San Cebrián]. Lo primero que prometes cuando tomas el cargo, es el interés general y el lugar en el que te votan. Y esto es lo que no ha defendido ningún diputado ni senador durante más de treinta años. Por eso estamos como estamos.

España Vaciada también intentó, con argumentos muy similares a los suyos, conseguir un procurador en las cortes el año pasado y se quedaron fuera. ¿Qué creen que puede ser diferente en este caso?

España Vaciada reivindica aspectos que nosotros también, pero el cómo es muy diferente. Ellos reivindican, dicen que se necesita esto, esto está mal... y nosotros proponemos. Somos un partido de soluciones, somos gente que tenemos proyectos profesionales que sabemos dar soluciones a los problemas, no solamente visibilizar los problemas. La gente ya sabe los problemas que hay, lo que hace falta es dar soluciones y para eso somos la opción más válida.

¿No hay ningún tipo de asociación con ellos?

Tenemos buena relación, quién sabe si no hubiera llegado tan pronto a estas elecciones si hubiera habido unión. Igual que tenemos buena relación con Por Ávila y otros partidos de provincias de Castilla y León y otros lugares. Hay un cambio político incipiente... y es ir acabando con ese bipartidismo casi feudal que tenemos en España por los dos grandes partidos e ir dando paso a otros partidos más jóvenes que miren por el interés general, pero también por los lugares de donde son. En el caso de Castilla y León, tenemos una oportunidad muy buena con Soria, Ávila, Zamora, Palencia y Burgos de que empiecen a pasar cosas diferentes.

¿Y eso no puede derivar en una atomización del voto que al final lleguen todos al Congreso y cada uno reclame solamente por su pueblo, de alguna manera?

En Estados Unidos tienen dos grandes partidos, pero los senadores y congresistas defienden primero su territorio antes que el partido y eso lo vemos continuamente porque si no, saben que no se les va a votar. ¿Por qué no una federación en el futuro de partidos que defienden cada provincia por igual? ¿Por qué no?