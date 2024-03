Un homenaje a Unamuno, con recado para Vox: “La Universidad de Salamanca es el lugar del libre debate intelectual”

“La Universidad de Salamanca (USAL) es un espacio de libre debate intelectual y de concordia entre personas que piensan distinto. Esto siempre lo garantizó Don Miguel de Unamuno. Y quien lo ignore, ignora la realidad”. El rector de la USAL, Ricardo Rivero, ha aludido este miércoles a los ataques de Vox durante el acto —de “reparación y desagravio”, según sus nietos— del Honoris Causa póstumo al escritor Miguel de Unamuno.

La semana pasada, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusaba a universidades como las de Salamanca, Harvard o Bolonia de ser “máquinas de censura, coacción, adoctrinamiento y antisemitismo”. El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León achacó a la distinción que hizo la USAL al presidente colombiano, Gustavo Petro, y de hecho, ha solicitado al Consejo Rector que retire esta Medalla de Honor, concedida en mayo de 2023.

El rector ha querido reconocer el trabajo profesional y el perfil humano de Miguel de Unamuno y ha recordado que él defendió la autonomía del rector y de la universidad “frente a cualquier presión” y cómo él “dijo en cada momento lo que consideraba justo”. “Frente al ruido de las redes de nuestros días y las múltiples contaminaciones de la memoria, las naturales y las artificiales; los afanes ilusorios de reescribir la historia, de dar versiones distintas e interesadas del pasado, la USAL quiere hoy agradecer y proclamar, contra toda confusión, las virtudes de don Miguel de Unamuno: lucidez, frugalidad, justicia, entereza y coherencia”, ha subrayado el rector de la USAL.

Ricardo Rivero ha destacado que la institución académica ha “denunciado” las “tiranías de uno y otro signo político”, “homenajeado” al Ejército y a la Policía como “defensores de la seguridad” y también a quienes “protegen la libertad”. El rector de la USAL, catedrático de Derecho Administrativo, ha subrayado el trabajo de la universidad por “dignificar” las ciencias y las letras y ha reafirmado su compromiso con el “respeto” a “todo el mundo”. “Este debería ser el unamuniano mensaje de la Universidad”, ha apuntado.

El rector, que dijo que Santiago Abascal demostraba “una irresponsable ignorancia”, ha decidido citar a Miguel de Unamuno: “¿Es que el rector no puede pensar y expresar su pensamiento? ¿Es que ha de pensar como el ministro? ¿Y cuando el ministro, como ahora sucede, no piensa nada? —momento en el que se han producido risas en el paraninfo— Porque, señores, lo característico del gobierno actual es no pensar nada y de carecer de ideas hasta odiarlas”.

Salomé y Miguel, nietos que siguen vivos y a los que conoció Miguel de Unamuno, han recogido los atributos tradicionales del nuevo doctor y Pablo de Unamuno, médico y profesor jubilado de la Universidad de Salamanca, quien ha asumido la defensa de la máxima distinción académica de la USAL, expresaron su agradecimiento por la celebración de este acto, “que de hecho consiste en darle a Unamuno lo que es suyo desde hace un siglo, por decir siempre lo que pensaba, enfrentándose al poder, criticando y condenando su actitud represiva”.

El Ministerio de Cultura ha entregado a la USAL el Título de Ciudadano de Honor de la República y la Banda con insignia de la Orden de la República, concedida a Miguel de Unamuno, procedentes del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). La entrega fue realizada por Severiano Hernández Vicente, director del CDMH de Salamanca, a Ana Chaguaceda, directora de la Casa Museo Unamuno, donde serán depositados.