El alcalde de Valladolid cree que las cuentas del Ayuntamiento no son “solventes” pero no pondrá en riesgo las inversiones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), cree que las cuentas del Ayuntamiento no son “solventes” ni “de éxito económico” mientras espera lo que diga el interventor municipal en su informe sobre el estado de la situación económica. “Entonces tendremos ya una foto cierta”, ha afirmado en una rueda de prensa este jueves.

En cualquier caso, Carnero ha descartado que esto ponga en riesgo las inversiones previstas por el anterior equipo de gobierno municipal (PSOE-Valladolid Toma La Palabra) ni las que tiene previstas el consistorio actual (PP-Vox), como el soterramiento o el nuevo carril bici de Isabel La Católica. También ha mostrado su intención de cumplir con su promesa electoral y bajar el IBI y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a lo largo de su primer mandato.

El regidor ha informado de que se afrontará lo presupuestado y los nuevos proyectos a través de los 24 millones de euros que hay en los remanentes. También ha pedido a los ciudadanos “total y absoluta tranquilidad”. “La situación no es la que se nos estaba diciendo, pero nosotros tenemos un proyecto de futuro que vamos a poner en marcha en beneficio de todos los vecinos”, ha insistido el alcalde vallisoletano.

Carnero, acompañado de la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, y el edil de Hacienda, Francisco Blanco, ha recordado que en 2019 el nivel de endeudamiento era del 30% mientras que en 2023 es del 59% y se ha mostrado “preocupado” por esta situación y por eso ha mostrado la voluntad de reducir el endeudamiento público. El límite legal de endeudamiento es del 110% para el consistorio vallisoletano.

Además, según ha explicado Carnero, el Ayuntamiento terminó 2022 con un déficit de más de 31 millones de euros y la previsión para 2023 es de 32 millones de euros. “Los gastos no financieros son muy superiores a los ingresos no financieros”, ha advertido.

La Junta ha concedido un préstamo de 9,7 millones de los 35 que había pedido el Ayuntamiento

También ha recordado que el anterior equipo de gobierno había solicitado un préstamo de 35 millones de euros a la Junta de Castilla y León a través de un préstamo, pero que solo ha concedido autorización para 9,7 millones “porque no cumplían los requisitos”. Carnero ha descartado la posibilidad de recurrir la decisión del gobierno autonómico o reclamar más fondos.

El exalcalde y líder de la oposición, Óscar Puente, ha reprochado que el gobierno autonómico no haya concedido los 35 millones de euros. “Y se lo hacen a Carnero, del mismo partido que la Junta. ¿Por qué? Porque está cogido de pies y manos por las prebendas personales adquiridas por Mañueco y que pasan por irse al Senado y compatibilizar esto con la Alcaldía de Valladolid”, ha argumentado en declaraciones recogidas por Europa Press. Puente ha acusado a Carnero de “tragar con un recorte de 26 millones” de la Junta a la operación de crédito prevista.

“Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Valladolid que la Junta le impide al Ayuntamiento de Valladolid pedir el préstamo que consta en los presupuestos que ha aprobado el Pleno Municipal”, ha criticado Puente que respondía así al análisis de las cuentas que ha hecho el alcalde esta mañana.

Para el socialista Valladolid está “indefensa” con Carnero, por lo que le ha pedido que llame al presidente de la Junta y le diga que es “intolerable” lo que está haciendo o, que si no lo hace, que explique “de dónde va a recortar, cuáles son las inversiones que no se van a realizar en 2023 por el capricho de la Junta”.

Puente protestaba también hace unos días cuando Carnero advirtió de la que salud del ayuntamiento no era tan buena como se creía. “Si lo que busca son excusas para incumplir sus promesas electorales, la primera de todas bajar los impuestos un 10% en 2024, que no cuente con nuestra complicidad. Lo que ha prometido no puede hacerse, pero no porque la economía municipal esté mal”, protestó a través de Twitter.