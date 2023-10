El alcalde de Valladolid (PP) agita el discurso xenófobo: “Imagínese que de la noche a la mañana llegan unos 3.000 inmigrantes”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha criticado esta mañana al Gobierno de España por la forma de gestionar los traslados de migrantes a diferentes localidades. El regidor se ha avalado la postura de su homólogo de Medina del Campos, Guzmán Gómez, quién criticó este miércoles la “deslealtad” del Ejecutivo al no informar “de manera alguna” sobre el traslado de un grupo de migrantes en situación de emergencia sanitaria, al balneario de esta localidad de 20.000 habitantes.

“En estas horas me estoy acordando mucho del alcalde de Medina del Campo, 20.000 habitantes y en torno a trescientos inmigrantes han llegado. Hagan la regla de tres, imagínense que aquí llegaran de la noche a la mañana sin previo aviso, enterándose uno de manera precipitada, 3.000 inmigrantes a la ciudad de Valladolid, por hacer esa regla de tres”, ha señalado el regidor en relación al porcentaje de migrantes llegados a la localidad de la misma provincia.

Según Carnero, este miércoles la su delegada del gobierno, Alicia Villar, le informó de la llegada de 25 migrantes que se encuentran en el Colegio San Viator, a cargo de la ONG ACCEN. El regidor ha indicado “que las cosas deben de hacerse de manera ordenada, coordinada y planificada”. “Eso es lo que hay que pedirle al Gobierno de España en cualquier situación, sea o no sea de emergencia como está aconteciendo”, ha añadido.

Carnero ha afirmado que estas personas están “perfectamente atendidos” y que el Ayuntamiento de Valladolid “está en permanente y constante compromiso de colaboración la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León, así como con el resto del gobierno de España.

“Me parece que eso es lo importante, lo relevante y, además, es una responsabilidad y una obligación de todos y cada uno de nosotros los responsables públicos”, ha concluido.

El consejero de la Presidencia acusa al Gobierno de “generar problemas innecesarios”

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha acusado al Gobierno de “generar problemas innecesarios” ante la inexistencia de un Protocolo de Actuación “para que ante crisis de esta naturaleza todas las administraciones sepan qué hacer y cómo actuar”. Gago no ha querido entrar a valorar las palabras dichas por el vicepresidente del Ejecutivo, Juan García-Gallardo, y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero ha señalado que la situación se debe a la falta de información y comunicación “por parte de la Administración presidida en funciones por Pedro Sánchez”. “En los movimientos de personas la vida de éstas es fundamental, y para ello se requiere de unos apoyos e infraestructuras de todo tipo que deben estar preparados”, ha defendido.

García-Gallardo (Vox) acudió en la noche del miércoles a Medina del Campo para grabarse delante del balneario. En un vídeo en X criticar a “un gobierno central que se arroga la protección de las mujeres” y que ha traído a “183 jóvenes varones en edad militar” y que “generan tanta sensación de inseguridad”. El vicepresidente de la Junta apuntaba a una “invasión migratoria” que hay que denunciar así como a los que “con su efecto llamada desde los gobiernos” los traen.

PSOE y Ciudadanos exigieron este jueves su cese. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha asegurado que si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (del PP), no destituye a su vicepresidente será cómplice del “fascismo, racismo y machismo de Vox” al tiempo que ha manifestado su confianza en que la Fiscalía actúe de oficio.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, considera “inaceptables” las afirmaciones de García-Gallardo y califica el vídeo difundido en la red social X (antigua Twitter) de “incendiario, xenófobo y de propaganda”.

Por su parte, desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, el 'popular' Carriedo defendía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “Castilla y León es una tierra de acogida”. “Lo ha sido, lo somos y lo seguiremos siendo”, ha insistido mientras se resistía a valorar el vídeo de García-Gallardo. De hecho, Carriedo ha asegurado que son afirmaciones que hace el vicepresidente en el ámbito de su partido puesto que el vídeo no se ha colgado en la web de la Junta ni se ha difundido por los canales del gobierno autonómico. Además ha afirmado que no ha usado medios de la Junta si bien no ha podido aclarar si García-Gallardo se desplazó en coche oficial o en vehículo oficial.

Este jueves, García-Gallardo ha insistido en su postura y no ha aceptado “ni una sola acusación de racismo de los socios del PSOE”. Sobre si la Fiscalía puede entrar en sus declaraciones por un delito de “odio” ha precisado que no lo teme “en absoluto”. El vicepresidente de Vox ha recordado que el acuerdo de Gobierno con el PP es “nítido” al respecto y que su partido lo que pide es “una inmigración legal y ordenada”. Asimismo, también ha rememorado que ha oído “en alguna ocasión” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hablar sobre este tema.