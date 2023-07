El Ayuntamiento de Valladolid permitirá a motos y vehículos eléctricos circular por quince carriles bus taxi

El Ayuntamiento de Valladolid permitirá a motocicletas, vehículos eléctricos y vehículos de carga y descarga acceder a los carriles bus taxi, según ha anunciado este lunes el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, que ha explicado que ahora estará sometido a información pública durante un mes, en el que se podrán realizar alegaciones.

Según ha concretado el concejal a este diario, esto no significa que se vaya a modificar estos carriles bus taxi de manera inmediata, sino que se va a modificar la norma para que esté permitido y luego se estudiará caso a caso en el Plan Integral de Movilidad.

Los carriles de uso restringido que se plantean ahora son los de plaza de Poniente, la plaza de la Rinconada, la calle Cebadería, la calle Especería, la plaza del Ochavo, la calle Vicente Moliner, la plaza de Fuente Dorada, la calle Cánovas del Castillo, la calle Fray Luis de León (entre Cánovas del Castillo y López Gómez), la plaza de España, la calle Miguel Íscar, la plaza de Zorrilla, la calle María de Molina (entre la plaza Zorrilla y Doctrinos), Doctrinos (entre María de Molina e Isabel La Católica) y el paseo de Isabel La Católica (entre San Ildefonso y Encarnación).

El consistorio pretendía en un principio derogar la ordenanza, aunque parece que al final se tratará de una derogación parcial y modificación de la Ordenanza de movilidad de 2022, algo que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno. Así se lo han comunicado a las 1.664 sugerencias que ha recibido la consulta pública previa a la derogación. “La mayoría se pronuncian sobre algo que es equívoco: piensan que se derogan totalmente todos los carriles bus taxi de la ordenanza”, ha explicado Gutiérrez en declaraciones a los medios de comunicación.

Unas 78 alegaciones han sido a favor de modificar la ordenanza (como las de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid, Fescosva) y 63 planteaban cuestiones ajenas al tema. “La intención es congeniar los distintos modelos de movilidad y que afectan a los peatones, vehículo privado y transporte público”, ha afirmado.

La Ordenanza de movilidad de 2022 estableció 21 carriles bus-taxi y los carriles bici de Isabel La Católica y la Avenida de Gijón. La propuesta del gobierno municipal es modificar el nombre de 'carril bus-taxi' por carriles “de uso restringido” y ampliar el uso de estos carriles para que lo puedan usar también motocicletas, vehículos eléctricos o de transporte de mercancías. Gutiérrez también ha descartado que se puedan perder fondos europeos por esta derogación al tratarse de una ordenanza que no se había financiado con dinero de la Unión Europea.

Otros siete recuperarán la circulación general

También se recuperará la circulación general y se borrará la señalización (horizontal y vertical) en siete de los carriles bus taxi que estableció el gobierno PSOE-Valladolid Toma La Palabra en julio de 2022. En concreto, se trata de la avenida de Gloria Fuertes (entre la avenida de Salamanca y el puente de Poniente), el puente de Poniente, la plaza de la Universidad, la calle López Gómez, el puente de Isabel La Católica, la avenida de Miguel Ángel Blanco (entre puente de Isabel la Católica y calle Joaquín Velasco Martín).

El Ayuntamiento también quiere crear un nuevo carril bici en Isabel La Católica por 1,6 millones de euros y para ello está previsto suprimir los dos carriles bici de la ordenanza, aunque se buscará “alternativas” que permitan conexiones ciclistas “sin interferir en otros modos de movilidad”.

Ante la posibilidad de que este carril bici colisione de alguna manera con los peatones al estar a la misma altura, Gutiérrez ha descartado separar y el carril bici y la acera de un bordillo o una barrera similar y ha asegurado que los riesgos “no serán por la disposición del carril bici” sino por que se “infrinjan” los modos de movilidad. “Si un niño invade una calzada, también puede generar algún tipo de conflicto. Hay cientos de kilómetros bici y todos son seguros. No se debe generar alarmismos innecesarios”, ha pedido Gutiérrez, que ha insistido en que no se talará ningún árbol en Isabel La Católica.

Gutiérrez ha ironizado por que varios miembros de la anterior corporación municipal participaran este viernes en la marcha ciclista en favor de este tipo de movilidad. “Parece que Óscar Puente se está animando a ese tipo de protestas que estaban reservadas para personas de la nobleza como la baronesa Thyssen, no sé si le veremos encadenado a algún árbol. Tiene unos gustos... sabemos que le gustan el golf, los yates y a lo mejor también le gusta encadenarse a los árboles del paseo de Isabel La Católica. A lo mejor también le gusta encadenarse a los árboles, esperemos que no, porque sería una forma de hacer el ridículo bastante importante”, ha comentado, ante lo que Puente no ha querido contestar.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha comparado las 1.664 sugerencias relativas a la derogación de la ordenanza con las “68 alegaciones y todas formuladas por el PP” que hubo contra la ordenanza de julio de 2022. “Las medidas que se van a adoptar van contra los tiempos y la política que la UE trata de impulsar”, ha afeado Puente, que cree que PP y Vox han hecho un diagnóstico “completamente equivocado”. “Lo que la ciudad necesita es, ahora que los ciudadanos se van habituando a otros medios de transporte y superar los usuarios del transporte público, es dar un paso adelante y no hacia atrás”, ha reclamado Puente, que ha puesto en valor la reducción de la velocidad comercial de Auvasa.