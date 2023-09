La concejala de Eventos de Valladolid anuncia que habrá novedades en la Feria de Día: “No queremos morir de éxito”

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, ha anunciado que habrá novedades en la Feria de Día en las próximas Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2024. “No queremos morir de éxito”, ha manifestado en una rueda de prensa este lunes por la tarde. Jiménez ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando la unificación de los espacios, los tipos de casetas —este año se han instalado 81— u otros aspectos para seguir trabajando en la Feria de Día.

El equipo de gobierno municipal se ha fijado como objetivo que las próximas fiestas sean “más accesibles” en general y no solo que haya un espacio reservado en los conciertos de la plaza Mayor, donde casi cien personas con movilidad reducida —y un acompañante por persona— han disfrutado de los conciertos desde el balcón consistorial.

La concejala ha apostado por implementar novedades en las Fiestas, a las que han acudido 11.191 turistas y las 200.000 personas en los conciertos de la Plaza Mayor en estos diez días, en cuatro de los cuales se tuvieron que errar los accesos a la plaza por alta ocupación. Los otros días, la plaza tenía una afluencia de 3/4 partes del aforo, de unas 26.500 personas.

Jiménez se ha congratulado por las “escasas incidencias” que se han notificado: 241 asistencias sanitarias, ligeramente por encima del año pasado (con 28 traslados a hospitales, más de la mitad desde Moreras); 25 denuncias de la Policía Municipal (9 atestados por alcoholemia, dos por accidente y alcoholemia, dos accidentes con heridos graves y uno en un control de alcoholemia) y ninguna agresión sexual.

La concejala ha destacado la labor de los Puntos Violeta instalados en varios puntos de la ciudad, en los que se ha atendido psicológicamente a “varias” jóvenes, algunas se han acercado para hablar sobre agresiones sexuales previas y otras jóvenes (sobre todo de 15 y 16 años) han solicitado información sobre cómo actuar si sufrían una agresión sexual en las fiestas.

La concejala ha recordado que del 12 al 15 de septiembre de 17 a 20 horas no habrá música y se reducirá el ruido en el recinto ferial para que todos los niños puedan ir a las atracciones. El domingo 17 se celebrará el Día del Niño, cuando las atracciones costarán dos euros.

La concejala ha negado que hijos de concejales estuvieran en el balcón consistorial durante algunos conciertos de la plaza Mayor como acusó hace días el exalcalde Óscar Puente. “Con todo el trabajo que hemos tenido, lo último que voy a hacer yo es estar pendiente de lo que dice el líder de la oposición en Twitter. Porque me consta que ha sido en Twitter. Ni siquiera lo he leído porque me tiene bloqueada. Si el líder de la oposición considera que hemos hecho algo ilegal o irresponsable, que lo demuestre”, ha reclamado.

Blanca Jiménez ha rechazado dar datos sobre la afluencia en la plaza de Toros porque sus eventos han sido organizados y financiados por una empresa privada, a pesar de que se han promocionado sus actividades desde las cuentas municipales de redes sociales. Ante la posibilidad de cofinanciar estos eventos en el próximo año, la concejala de Marca Ciudad no ha respondido a los medios porque las competencias en materia taurina recaen en la Concejalía de Educación y Cultura, que dirige la líder de Vox Irene Carvajal.