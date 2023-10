La Junta de Castilla y León asegura que no firmó el convenio sobre el polideportivo Miguel Delibes de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León han acordado construir el polideportivo en el CEIP Miguel Delibes con fecha para comenzar en 2025. Tras anularse este lunes, día 16, el acuerdo entre Ayuntamiento y la Consejería de Educación para la construcción de un pabellón de uso compartido debido a que se considera que la parcela no tiene las dimensiones necesarias para dicha instalación, ambas administraciones han llegado a un acuerdo sobre el suelo.

El consistorio va a ceder una parcela de de 4.317 metros cuadrados aneja al centro para poder realizar la instalación. Precisamente los terrenos son el problema que hacía inviable la ejecución se han explicado el alcalde la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta, José Miguel Sáez Carnicer.

Carnero ha asegurado que se ha tenido que firmar un acuerdo de colaboración al haberse aprobado “únicamente” el 6 de julio de 2022 en Junta de Gobierno otro convenio “de manera unilateral” y “sin consultar a la Junta”.

“La realidad de todo esto es que entre el anterior equipo de Gobierno y la Junta no existía ningún tipo de acuerdo formal y ni siquiera hubo cesión de la parcela”, ha indicado el regidor.

Ante las críticas de paralizar el proyecto, Carnero ha manifestado que no han frenado el proyecto ya que “no se puede paralizar lo que no se ha empezado”. Ante esto ha explicado que PSOE y Valladolid Toma la Palabra habría mantenido reuniones e intercambiado correos sin llegar a materializar el trámite administrativo.

El PSOE señala que “la Junta no ha querido suscribir” su parte

El convenio de colaboración es uno de los puntos de fricción entre el actual equipo de Gobierno de PP y Vox con la oposición, quienes llevaron adelante el proyecto. Desde el PSOE, el concejal Juan Carlos Hernández , ha manifestado que “el problema es que la Junta no ha querido durante este período es suscribir la parte que que le correspondía”.

El acuerdo lleva desde el 6 de julio de 2022 firmado, como han recordado los socialistas, y si el problema “era tan sencillo como ponerse de acuerdo con la Junta de Castilla y León para la parcela, lo podían haber hecho durante todo el verano, o cuando a primeros de septiembre”, ha explicado Hernández para tratar de desmentir a Carnero.

El socialista también se ha preguntado que si no había un acuerdo “por qué tuvieron que anularlo”. “Si no hubiera nada, no tendrían que hacer nada”, ha apostillado.

Este tipo de instalaciones es financiando al 50% por los ayuntamientos y la otra mitad por la Junta, como así recoge la Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León aprobada en 2019, si bien, como ha afirmado el concejal del PSOE Pedro Herrero, por parte del consistorio vallisoletano la parte consignada ha sido destinada a otras cuestiones.

El PSOE ha responsabilizado a Carnero “crear un problema y retrasar, al menos un año, la construcción del polideportivo en el Miguel Delibes” y han tildado de “acto propagandístico propio de los que se prodigan en la Junta” la rueda de prensa del alcalde. Asimismo han acusado al regidor de “trata de vender a la opinión pública una solución cuando el problema lo ha generado él y su equipo de concejales”.

Sobre el proyecto

El polideportivo se asentará sobre una parcela de 4.317 metros cuadrados. Se va a estudiar la posibilidad de que cuente con unas dimensiones de 45 metros de largo por 30 metros de ancho y donde se puedan instalar, en uno de sus laterales, un graderío en torno a 150-200 asientos, además de vestuarios. Su uso será abierto a todo el público más allá del horario lectivo.

El terreno que aporta el Ayuntamiento implica reubicar la pista deportiva descubierta que hay actualmente en esa parcela a otra colindante. Eso se realizará simultáneamente a la redacción del proyecto del polideportivo, por los que los vecinos no se verán privados en ningún momento de esta instalación deportiva.