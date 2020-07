El Pleno rechaza una propuesta del PP de Valladolid para "gratificar" a los funcionarios municipales en primera línea durante el estado de alarma

Se rompió el consenso en torno a las medidas contra la COVID-19 en Valladolid. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado una propuesta del PP -apoyada por Ciudadanos- que buscaba gratificar económicamente a aquellos trabajadores municipales que estuvieron en primera línea durante el estado de alarma. La propuesta ha decaído con 12 a favor, 14 en contra y una abstención, en un debate cómodo para el concejal del PP José Antonio de Santiago-Juárez, que se ha despachado ante la actitud del resto de portavoces. El equipo de Gobierno ha rechazado la propuesta ante la "dificultad" de acertar sobre quiénes deberían beneficiarse de la medida, las dudas legales que planteaba conceder a unos y no a otros y el hecho de que la pandemia continúa activa.

De Santiago-Juárez, que ha confesado que esperaba que la moción se aprobase sin demasiados problemas al inicio de su intervención ha criticado las actitudes de los demás grupos para rechazar la propuesta, y les ha acusado de no leer la moción. El exportavoz de la Junta de Castilla y León ha recordado que en pleno estado de alarma, el Ayuntamiento concedió una gratificación a un jefe de sección municipal. "¿De qué me están hablando?" se ha preguntado. Para el edil popular, gratificar a los empleados públicos que estuvieron en primera línea de la pandemia como personal de desinfección, policías municipales o trabajadores sociales, era una cuestión "de voluntad" política. De este modo ha defendido tres fórmulas para agradecer a los trabajadores públicos su entrega. "Plus de peligrosidad, como han hecho los ayuntamientos costeros de Cataluña; complemento de productividad porque han trabajado más y mejor; o a través de más días de vacaciones", ha defendido.

El teniente de alcalde, Manuel Saravia, ha rechazado la propuesta y ha defendido que la "peligrosidad no puede ser un premio". Aunque ha reconocido el sobresfuerzo de muchos empleados públicos no se podía considerar que habían estado trabajando en primera línea. Aunque Ciudadanos ha apoyado la propuesta del PP, el portavoz de la formación, Martín Fernández Antolín, ha pedido que, además de una gratificación, el Ayuntamiento expresase su apoyo mediante una carta a los trabajadores. Para Antolín, un reconocimiento económico significaría "deshumanizar la entrega". "Ninguno de ellos ni trabaja ni lo ha hecho por un reconocimiento material, porque saben que hacen lo que deben y eso es lo que más les compensa", ha dicho.

Juan Carlos Hernandez, concejal delegado especial de recursos humanos, del PSOE, ha rechazado la propuesta por tratarse de "un gesto puntual" y ha defendido que desde su partido "preferimos políticas y medidas que beneficien a todos los empleados públicos de carácter duradero". Al final de su intervención, el edil 'popular' ha criticado la decisión de no adoptar la gratificación. "No les da la gana. No tienen voluntad política. ¿Que es complicado? Claro, como lo era cuando ellos trabajaban en primera línea", ha sentenciado.