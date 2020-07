Sindicatos y Patronal denuncian la "agresión" al Diálogo Social y la Junta de Castilla y León defiende sus complementos de los ERTE

A pesar de las críticas de sindicatos y patronal, la Junta de Castilla y León mantendrá sus complementos a los ERTE. El desacuerdo entre el gobierno autonómico y el resto de miembros del Diálogo Social supone "un pequeño problema" para la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, pero que la otra parte ve de forma mucho más grave.

"Esto es una grieta muy importante y muy difícil de arreglar", ha advertido este lunes el responsable de CC.OO, Saturnino Fernández, que también habla de una "agresión" contra el Diálogo Social. La Junta mantendrá el reparto de seis millones de euros para el complemento a la ayuda de los ERTE, una cifra que los sindicatos y patronal ven insuficiente y calculan que quedarán fuera a unos 40.000 trabajadores y 30.000 autonómos. Comisiones Obreras ha ido más allá y ha calculado que se quedarían sin complemento cuatro quintas partes de los afectados por ERTE.

El ugetista Evelio Angulo ha mostrado su "decepción y frustración máxima" y ha reprochado que la credibilidad de la Junta de Castilla y León haya quedado "tocada y por los suelos".El representante de Cecale, David Esteban, menos agresivo que sus homólogos sindicalistas, ha afeado que no se esté cumpliendo el acuerdo del 25 de marzo, al que se llegó por unanimidad.

Por su parte, Amigo ha emplazado a negociar otras líneas de ayudas y a "repensar" el Diálogo Social y ha instado a "sacar nuevas líneas que a lo mejor necesitan más recursos" como digitalización o teleformación. La consejera también ha emplazado a una próxima reunión en septiembre para nuevas ayudas.

Exigen hablar con Mañueco

Los sindicatos y la patronal han exigido una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para tratar este asunto de los complementos a las ayudas de los ERTE.

El representante de CCOO ha aludido al nuevo equipo de la Consejería de Empleo conformado tras la dimisión de Germán Barrios como una de las causas de esta tensión: "El gobierno no sabe -o puede ser que no quiera- arreglar este problema. Hay gente nueva no muy experta".

"Es una sinvergonzonada", ha resumido Fernández, que ha destacado que este conflicto "agrieta de forma muy seria" el Diálogo Social. Evelio Angulo ha leído el punto en cuestión del acuerdo rubricado a mediados de marzo y ha lamentado estar en una situación "irreal" "para lo que estamos acostumbrados". "No se puede practicar la política de la avestruz, la de meter la cabeza", ha advertido Angulo.

Los sindicatos han amenazado también con contactar con partidos políticos e instituciones para intentar que el Ejecutivo "reconsidere" su situación. Angulo ha criticado que se "dilapide" el Diálogo Social "de esta manera tan burda" cuando ha demostrado su eficacia y ha reportado "múltiples beneficios" a la sociedad de Castilla y León.