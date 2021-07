Los brotes de los jóvenes de Castilla y León tensionan la Atención Primaria: "Es un verdadero desastre"

En los últimos días, la incidencia en Castilla y León ha pasado de nivel bajo a nivel 'muy alto' ante el incremento de los positivos. En su mayoría, los contagios se han producido entre la población menor de 30 años, que no está vacunada. Sin embargo, la comunidad también ha notado un incremento de los contagios entre los mayores de 65 años, aunque en mucha menor medida.

En principio, la mayoría de estos contagios no revestirán gravedad porque la gente joven no suele terminar hospitalizada y la mayoría de las personas mayores de 50 años está ya vacunada con las dos dosis, por lo que la COVID-19 no suele provocar complicaciones. Los hospitales de Castilla y León tienen un centenar de pacientes ingresados entre la planta y el hospital, mientras los centros de salud se tensionan cada vez más con este goteo de pacientes.

Al déficit estructural de personal sanitario se suman la atención presencial a demanda del paciente, las vacaciones y ahora los brotes de los más jóvenes. Hasta hace un mes, Sanidad tenía un rastreador en cada centro de salud que se encargaba de la localización de los contactos estrechos de los últimos siete días. Ahora, esta tarea corre a cargo de un miembro estructural del centro de salud y de un coordinador en la Gerencia.

Además, Castilla y León ordenó el martes reducir el rastreo y solo buscar los contactos estrechos de los últimos dos días y no de la semana previa. "Es necesario plantear un cambio tanto en las pruebas diagnósticas como en el procedimiento de seguimiento de los casos y contactos por la COVID-19", indica la instrucción, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pero que no justifica este cambio. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, sí que explicó el motivo de este cambio: "es imposible asumir ese volumen de trabajo por la proliferación de contactos".

El presidente del Colegio de Enfermería de León, José Luis Blanco, lamenta este último cambio en la estrategia de la Consejería: "Hay que rastrear a todos los contactos, no a los de los últimos dos días. Es incongruente. El virus se va a seguir expandiendo porque no hay otra". Blanco califica de "descontrolada" la transmisión comunitaria en León, donde es "casi imposible" rastrear el origen de muchos casos. De hecho, el pasado fin de semana Sanidad realizó un cribado masivo entre los jóvenes de León, en el que se detectó una positividad del 10%. Es decir, diez de cada cien leoneses que acudió resultó positivo en las pruebas. El miércoles y el jueves se realizaron pruebas masivas en Ponferrada, el viernes, en Burgos; y el domingo en Salamanca y Zamora.

Los profesionales denuncian "desorganización"

Varios profesionales sanitarios consultados por este diario lamentan que hace un mes Sanidad rescindiera los contratos con los rastreadores que había en cada centro de salud y ahora tenga que reorganizar los recursos humanos desde cada gerencia. "No se han organizado bien. Había que fidelizar a los trabajadores y a los rastreadores no se les renovó el contrato. Ahora es un verdadero desastre", lamenta el presidente del Colegio de Enfermería de León, José Luis Blanco.

"En un mes se ha desorganizado. Es la misma desorganización de este año y medio", agrega la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez, que defiende que un administrativo puede hacer las funciones del rastreador. "No hace falta que sea una enfermera. Es un tema más burocrático, de llamar a los contactos estrechos y eso, pero ahora lo tienen que resolver las enfermeras de área además de su trabajo", apunta Sáez.

La Consejería de Sanidad no ha hecho públicos los datos de cuántos rastreadores hay hasta este jueves, cuando el vicepresidente, Francisco Igea, los ha hecho públicos y se han publicado también en el portal de Transparencia. El vicepresidente autonómico pidió disculpas el jueves porque hubo un "problema" en la página de Transparencia y los datos no estaba actualizados.

¿Cuántos rastreadores hay?

Teniendo en cuenta que el Ministerio acaba de duplicar su personal rastreador (de 120 militares a 240), Castilla y León tiene ahora 528 profesionales dedicados al rastreo, más de los 464 que recomendaba el Ministerio de Sanidad para cumplir la ratio de un profesional por cada 5.000 habitantes.

Sin embargo, hasta ahora solo había 120 militares activados en Burgos, Salamanca y León, que asignaron mil contagiados diarios con más de 1.500 contactos estrechos realizados. A estos 120 militares habría que sumar 94 profesionales en León, 72 en Valladolid, 34 en Salamanca, 22 en Palencia, 21 en Zamora, 14 en Soria, 13 en Burgos, 12 en Segovia y 6 en Ávila. En total, estos últimos días solo ha habido 408 rastreadores, por debajo del umbral recomendado por el Ministerio.

Los sanitarios consultados por este periódico coinciden en que, aunque haya menor riesgo, sí hay jóvenes que han necesitado hospitalización e incluso cuidados intensivos, igual que hay un pequeño porcentaje de vacunados que se contagian, aunque la enfermedad no provoque muchos efectos sobre el paciente. "No tiene sentido generar alarma social", lamenta Silvia Sáez si no se prevé que haya una alta incidencia en los hospitales, después de que la Junta de Castilla y León reclamara el toque de queda de 1 a 6 de la mañana.

La Atención Primaria "no da para todo"

El presidente del Colegio de Médicos de Palencia, Francisco José del Riego, asegura que la Atención Primaria "no da para todo". "Es un panorama bastante triste y desolador", agrega Del Riego, que recuerda que aunque la enfermedad sea "más leve" en los pacientes más jóvenes, hay que diagnosticarles y hacer seguimiento.

"La Atención Primaria es el primer punto de contacto del paciente con el sistema sanitario. El aumento de contagios supone una sobrecarga de trabajo porque ahora empezábamos a recuperar la patología no COVID y el seguimiento de los pacientes crónicos, que hasta ahora habían quedado descolgados", indica el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí.

"La campaña de vacunación iba bastante bien. Solo había que esperar un poco más para que el grupo de 16 a 30 años estuviera vacunado", lamenta el presidente del Colegio de Médicos de Palencia,.

Los contagios de los jóvenes, "previsibles y esperados"

A los profesionales sanitarios no les ha pillado de sorpresa este brusco crecimiento de los contagios entre la población de 16 a 30 años: el fin de las restricciones a la movilidad, el fin de curso y exámenes, el fin de las mascarillas al aire libre... "Iban a celebrarlo y a socializar como es propio de su edad. Los chicos han tenido un comportamiento bastante inconsciente propio de la adolescencia, pero los padres han sido irresponsables al dejarles", lamenta Almudí, médico de familia en Peñafiel (Valladolid).

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, pone el foco en los jóvenes: "Quiero apelar a la responsabilidad individual. Tienen muchos contactos en muy poco tiempo y son la población que menos dice la verdad. Por lo tanto, suponen una gran carga de trabajo y resulta poco rentable", comenta.

"No entiendo que esto les haya pillado con el pie cambiado. La COVID no es estacional, da igual que sea verano y ha habido falta de previsión", afea la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid.

Enrique Guilabert, médico de Atención Primaria en Sepúlveda (Segovia), ve una "relación directa" entre la relajación de las medidas y el aumento de casos. "Es el pan nuestro de cada día", apunta. Además, lamenta que algunos de estos jóvenes se muestren "reticentes" a contar cuáles son sus contactos de los últimos días. "Nos quitaríamos muchísimos contagios si vacunáramos a los jóvenes. Si tuviéramos vacunas, sería mucho más fácil", añade.

Más negativos se muestran otros representantes colegiales. Desde Palencia, del Riego cree que es "evidente" que "vamos hacia atrás". "Se ha dado la idea de que esto ya se había terminado y no. Hay actividades prescindibles, como salir y viajar", reprocha. El presidente de Colegio de Médicos de Palencia cree que la desescalada ha sido "un poco precipitada" porque no había datos "tan optimistas" como para relajar tanto las medidas.

"Todavía no hay repercusión en los hospitales, pero tendrá un impacto seguro en 15 días, ya se ve en Santander, León y Burgos", apunta Estrada, que confía en que el impacto en los hospitales no sea tan grande como en otras olas debido a la campaña de vacunación. "Hay que apelar a la responsabilidad individual. Es igual que lo de 'no bebas alcohol' o 'si bebes no conduzcas'. Hemos tenido pacientes menores de 45 y 35 años muy graves, incluso en la UCI. O puedes salir bien y tener secuelas. Tener 30 años y secuelas... es para tenerlo en cuenta", remarca Estrada, coordinador de Neumología de Castilla y León.