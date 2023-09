Los profesores interinos de Castilla y León protestan por la poca anticipación para incorporarse al curso escolar

Los profesores interinos de Castilla y León protestan por el escaso margen para incorporarse al curso escolar que ha arrancado laboralmente este primero de septiembre. La adjudicación de plazas de sustituciones de un año de los maestros se ha realizado el 28 de agosto y el de profesores de Secundaria, el 31 de agosto. Aunque las clases empiecen el 7 y el 13 de septiembre, los docentes tienen que ir al centro educativo a partir del 1 de septiembre para fijar los horarios y celebrar los primeros claustros.

“Yo ahora voy a desmontar mi casa en Espinosa de los Monteros para ir a Valladolid y ahora me voy con mi hijo a casa de mi hermano temporalmente”, explica Chus, profesora de Lengua.

Cristina es de Salamanca y ha empezado ya a trabajar en Burgos. “Si me lo hubieran dicho antes estaría en el mismo piso que el año pasado. Pero ahora me toca volver a empezar”, lamenta. Ella está preguntando en grupos de Whatsapp de interinos a ver si coincide con alguien para asumir los gastos entre los dos. Esta maestra lleva 12 años “con la maleta del interino para aquí y para allá”. “Este año ha sido horroroso, muy tarde. Ahora estoy en casa de un amigo... hace años estuve en municipios pequeños se aprovechan muchísimo. Hace unos años estuve en Aranda de Duero y es el piso que más caro he pagado en mi vida”, indica.

2.000 maestros y 5.000 profesores movilizados

“Muchos se han tenido que ir este viernes porque empiezan las reuniones y los claustros. La búsqueda de piso no es fácil y por eso pedimos rapidez en la adjudicación de las plazas”, reclama la presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, que pone el foco también en que cada centro tiene una metodología distinta y eso también tiene que tenerse en cuenta. “En esta semana se han adjudicado más de dos mil plazas de maestro y cinco mil de Secundaria que se han enterado al límite de 24 horas”, afirma.

Comisiones Obreras calcula que la tasa de interinidad de todo el profesorado es del 25,5%, aunque depende entre la Secundaria y otros cuerpos (32,18%) y Primaria (17%). En cualquier caso, están muy por encima del objetivo del 8% que se había fijado la consejería. “La tasa de interinidad tendría que haberse visto muy reducida tras los procesos de estabilización convocados en 2023, pero esta reducción no se va a producir ni este curso ni el siguiente”, zanja en un comunicado el sindicato.

La Consejería ha trabajado en procesos de estabilización

Las organizaciones de trabajadores sí que tienen en cuenta el “complejo” verano que ha vivido la Consejería de Educación por el concurso excepcional de méritos, el concurso-oposición de secundaria (relacionados con la estabilización de personal interino) y a las posteriores adjudicaciones de plazas a todo el profesorado (desplazados, sin destino definitivo, aprobados de las oposiciones, concursillo y, por último, las vacantes y sustituciones que se ofertan en interinidad).

Además de la conciliación y la organización del curso, los trabajadores se quejan de las dificultades de encontrar un alojamiento para todo el año y alertan de estafadores que se aprovechan de que muchos interinos alquilan pisos sin entrar siquiera en el piso por las prisas que tienen. “Yo ayer ya cogí piso porque se agotaban y no pude verlo ni nada. Voy a firmar el domingo y a que me den las llaves, porque se estaban agotando”, afirma Andrea, que tiene que marcharse de Valladolid a Espinosa de los Monteros (Burgos).

“Los horarios estarán a costa del interino”

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Elena Calderón, lamenta que haya centros en los que no están todos los profesores. “Hemos recibido quejas de directores. Los horarios estarán, como siempre, pero a costa del interino”, lamenta Calderón, que también protesta: “No siempre podemos depender de la buena voluntad del profesorado”.

Los sindicatos también ponen el foco en los primeros quince días de septiembre, en los que están “en tierra de nadie”. Los contratos se hacen del 15 al 14 de septiembre del año siguiente, por lo que los primeros días de septiembre el profesor debe estar en su anterior centro. Y si es el primer año de interino, tiene que ir gratis a las reuniones que estructurarán el próximo curso.

“Se da esa paradoja”, comenta la secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT CyL, Beatriz García, que recuerda que en otras autonomías se conocen las sustituciones anuales a mediados de julio. “Usan plazos históricos y así hay errores. Barema antes y adjudica todo antes”, remarca.

“Todos los cursos es igual”

La presidenta de ANPE-Sindicato Independiente en Castilla y León, Pilar Gredilla, insiste en que el plazo es “muy justo”. “Todos los cursos es igual. Es muy preocupante porque hay que tener en cuenta lo extensa que es esta Comunidad”, asevera a este diario.

Cristiana, de Salamanca, se enteró este 31 de julio a las 19 horas de que al día siguiente tenía que estar en el claustro del centro que le han asignado en un pueblo de Segovia para una plaza de nueve horas. No ha tenido tiempo ni de mirar los alojamientos. “Hoy he venido al claustro y me marcho. Mañana ya miraré a ver si me convencen los pisos”, afirma.

Desde la Junta de Castilla y León aseguran que no se ha producido ningún retraso que “perjudique el inicio de curso” e insisten en que el proceso necesita unas garantías y unos plazos que dilatan el proceso hasta finales de agosto.