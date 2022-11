Un profesor universitario plantea a sus alumnos si Pedro Sánchez traiciona a España al modificar la sedición

El profesor del departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal Emmanuel Antonio Jiménez Franco planteó una tarea para que los estudiantes reflexionaran sobre el impacto que puede tener esta modificación del Código Penal, pero la tarea iba titulada bajo la pregunta: '¿Traición a España de Don Pedro Sánchez?'. La USAL ha explicado a este periódico que el uso de estos términos es “claramente tendencioso”.

La Universidad de Salamanca (USAL) ha rechazado que un profesor planteara si Pedro Sánchez 'traicionaba' a España al intentar modificar el delito de sedición, aunque asegura que no pueden hacer nada “más allá de cuestionarlo” porque está “bajo el paraguas de la libertad de cátedra”.

El procurador del Grupo Socialista en las Cortes Fernando Pablos Romo fue quien hizo público este trabajo a través de Twitter. “Me lo enviaron unos conocidos por Whatsapp y no salgo de mi asombro”, asegura a este diario Pablos Romo, profesor en la USAL de Álgebra, que considera que este tipo de afirmaciones no tienen cabida en la libertad de cátedra. “Esto supera todo lo admisible. Los alumnos no merecen un profesor que confunde ideología y docencia”, ha lamentado.

Llevo 32 años impartiendo docencia en la Usal y ni una sola vez he mezclado mi ideología con mis clases. Por ello, cuando he leído esta 👇 barbaridad de un profesor de derecho de mi universidad, me pregunto si nuestros estudiantes merecen ser instruidos por alguien así. pic.twitter.com/uNQSdq7pAB — Fernando Pablos Romo (@FerPablosRomo) 16 de noviembre de 2022

Antiguos alumnos de Jiménez Franco aseguran a este diario que este docente “juega en el límite” en sus intervenciones. “Nadie ha tenido nunca ningún tipo de duda sobre su ideología, esto es algo normal en él”, afirma una exalumna. Este periódico ha escrito al profesor de la USAL pero no ha obtenido respuesta de momento.