Tres mil libros y solo seis habitantes para el nacimiento de una nueva biblioteca en un pueblo de León

En plena comarca leonesa de Cabrera está el pequeño pueblo Villar del Monte, parte del municipio de Truchas. Oficialmente allí viven 14 personas según el censo, pero durante todo el año Villar solo está habitado por seis vecinos que desde hace tres años han estado trabajando para darle al pueblo una biblioteca que este próximo mes de junio va a abrir sus puertas. Un nuevo proyecto para una de las comarcas de España con menor densidad de población.

José Luis González ha sido uno de los artífices de este hito para Villar. Este vallisoletano, antropólogo de profesión, quedó prendado del pueblo leonés tras una visita y desde entonces se ha dedicado, junto con los demás vecinos, a mejorar la vida del pueblo. Actualmente ejerce como primer vocal en la Junta Vecinal de Villar del Monte.

Aunque el pueblo se encuentra un tanto apartado de los principales núcleos poblacionales de la provincia, a Villar del Monte no le faltan los curiosos que se acercan para poder ver con sus propios ojos la mejor arquitectura tradicional cabreiresa presente en los edificios del pueblo y de algunos lugares de interés más como el Museo del Encaje o 'La casa del ayer', que se puede visitar tal y como la dejaron sus antiguos dueños. José Luis calcula que el año pasado 300 personas visitaron el pueblo.

Todo comenzó cuando la ONG Azacan, de Valladolid, les propuso hacerse cargo de unos cuantos libros, que resultaron ser más de 7.000 ejemplares. José Luís no quiso perder la oportunidad, aunque por entonces ninguna biblioteca estaba proyectada, y comenzó a buscar un lugar en el que resguardar aquella donación de libros.

La vieja escuela de Villar, construida sobre la década de los años 30, había sido reformada hacía años, pero no se le había encontrado uso: “Hacíamos algún taller de forma puntual en el piso de abajo de las escuelas, pero era una pena porque no se estaban utilizando para otra cosa más”, dice José Luis. Se le ocurrió que aquel lugar podría ser la nueva casa para todos aquellos libros.

Los trabajos comenzaron en 2019 pero la pandemia lo pospuso todo, convirtiéndose en el principal obstáculo de José Luis y los demás vecinos: “Durante mucho tiempo no pudimos ni acercarnos por allí, no se pudo avanzar hasta hace poco”. A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto siguió adelante: “Lo más tedioso fue la selección de los libros, me ayudaron algunas personas, pero tuvimos que revisar los 7.000 y pico libros uno por uno para comprobar que no había repetidos y que estaban en buen estado”, dice José Luis.

Por fin, después de haber descartado para la biblioteca otros miles de libros que fueron enviados a pueblos de la zona para que hiciesen uso de ellos, la biblioteca de Villar se quedó con más de 3.000 libros: “Tenemos de todo. Todos los clásicos incluidos y una estupenda colección de libros de infantil y juvenil, aunque de los que más hay es de narrativa. La verdad es que no echamos ninguna obra en falta”.

Desde entonces, han recibido donaciones de otras personas, que después de conocer la noticia de la futura biblioteca de Villar han llamado a José Luis para ofrecer donaciones de libros: “Nos han llegado a ofrecer aproximadamente otros 2.000 libros, pero es que tenemos tantos que ya no caben. Hemos aceptado algunos pero otros incluso los hemos tenido que rechazar”.

Por fin, después de la selección de libros, la instalación de red WiFi que permita estudiar o trabajar desde allí, una limpieza profunda del piso superior de las antiguas escuelas, y la construcción de unas estanterías con una madera lo suficientemente resistente para soportar los húmedos inviernos y otoños de Cabrera, la biblioteca quedó lista para su inauguración que tendrá lugar el próximo 4 de junio. Este acto contará con la actuación de la Coral Támbara, que llega desde Arroyo de la Encomienda, y un picoteo. Después del acto, José Luís enseñará el pueblo a quienes se queden.

La biblioteca estará disponible para todo aquel que quiera hacer uso de ella, un proyecto por y para la gente del pueblo y la comarca de Cabrera, una de las más despobladas de España, que se mantendrá con la voluntariedad de los vecinos que han colaborado en su creación: “Nosotros no lo hemos planteado como negocio, nos dedicamos a la cultura, no somos empresarios. Al final, esto se trata de hacer algo juntos, colaborando entre todos”, asegura José Luis.