Catalunya lanza una 'app' para conocer los síntomas de la ciudadanía y controlar la epidemia por territorios

El Departamento de Salud de la Generalitat ha anunciado que lanza este jueves una aplicación para móviles, 'StopCovid19Cat', para supervisar la sintomatología de la ciudadanía y, con esta información, avanzar hacia un mayor control por territorios de la epidemia. "Se usará como información y datos de gestión que permitirá tener un conocimiento mayor sobre la epidemiología y sobre la situación de forma más localizada por población", ha explicado Rosa Romà, directora del Área de Ciudadanía, Innovación y Usuarios del Servicio Catalán de la Salud.

A la espera que se presenten 'app' parecidas en otros territorios, como la Comunidad de Madrid o incluso desde el Ministerio de Sanidad, lo que se conoce de esta herramienta elaborada por la empresa pública TIC Salut –y en colaboración con otros privados que no se han detallado– es que estará disponible para toda la población y que en ella los usuarios deberán introducir sus síntomas. Esta información, han explicado, se podrá ir actualizando diariamente y ello permitirá a la Administración hacer seguimiento de casos individuales y detectar posibles focos de coronavirus. No queda claro cómo se comprobarán estos posibles brotes, teniendo en cuenta que la app no conlleva cambios en los protocolos para hacer unos tests que ahora solo se realizaban a los pacientes graves y a los sanitarios.

En cuanto a los datos personales de los usuarios, que desde Salut aseguran que se gestionarán de forma encriptada, la 'app' pedirá el número de la tarjetas sanitaria. Con ella se puede tener acceso al padrón. También servirá para conocer el historial clínico de la población y prestar atención a aquellos que son de riesgo. "Si su situación es leve pero es colectivo de riesgo, se activarán dispositivos sanitarios como el Servicio de Emergencias Médicas para atenderlo", ha remarcado Romà.

Además de detectar la evolución del virus, el otro gran objetivo de la 'app' es que la ciudadanía canalice a través de ella sus consultas y evite así colapsar no solo los centros de salud, que en muchas ocasiones ya no atienden casos leves, sino también los teléfonos como el 061 o el de emergencias 112. Para ello se preguntará a los usuarios si tienen síntomas inexistentes, moderados, elevados o altamente elevados, con lo que permitirá insistir a la mayoría, salvo los últimos, que se queden en casa.

Otra de las dudas que no se han despejado es cuántos profesionales estarán pendientes de la 'app' para detectar aquellos supuestos más graves. Los responsables de Salud se han limitado a informar que habrá "diversos" sanitarios.