Junqueras pide al presidente de la Eurocámara que tome "acciones urgentes para garantizar" su inmunidad

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este lunes al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, que tome "acciones urgentes" para "garantizar " su inmunidad.

Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva por el 1-O a la espera de la sentencia del Supremo, lamenta en su correo electrónico enviado a todos los eurodiputados no estar en la sesión plenaria de Estrasburgo: "Llevo en prisión preventiva más de 600 días", explica Junqueras en su mensaje.

Correo electrónico enviado por Oriol Junqueras a los eurodiputados el lunes 15 de julio de 2019.

Junqueras también adjunta los argumentos esgrimidos por la eurodiputada Diana Riba en su mensaje a Sassoli, aún sin respuesta, de hace una semana, tras ser elegido presidente de la Eurocámara. En su carta, Riba hace un aporte de documentación y jurisprudencia para defender que Junqueras está viendo "violados" sus derechos políticos al no habérsele permitido, por parte del Tribunal, acudir a recoger el acta de eurodiputado el 15 de junio.

"Aunque estaba en la lista de eurodiputados publicada por el Boletín Oficial del Estado el 14 de junio de 2019, no pude seguir todos los procedimientos requeridos por España para ser eurodiputado. Carles Puigdemont y Antoni Comín, en el exilio desde octubre de 2017, están en una situación similar, en tanto que fueron elegidos eurodiputados pero no se les permite coger sus credenciales. De hecho, la legislación española requiere que los eurodiputados electos juran o prometan la Constitución española, pero a mí se me negó el permiso penitenciario para cumplir este requerimiento, lo cual es una restricción desproporcionada a ms derechos políticos de participación y representación. Por ello le pedimos al recién elegido presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que tomara acciones urgentes para asegurar mi inmunidad, de acuerdo con la regla 8 de las Reglas de Procedimiento [del Parlamento Europeo], en una carta que adjunto [enviada por la eurodiputada Diana Riba el pasado 3 de julio]".

Junqueras se despide esperando que Sassoli "responda positivamente, asegurando mi inmunidad y permitiéndome acompañaros en la próxima sesión plenaria de Estrasburgo [a mediados de septiembre]" y felicitando el resultado de "Greens/ EFA en las elecciones europeas: "Os animo para seguir trabajando por una Europa más equitativa y social fundamentada en las libertad, la sostenibilidad, la justicia, la transformación ecológica y las democracias fuertes".

En la anterior sesión plenaria, en la que se eligió Sassoli presidente de la Eurocámara, la presidenta de los Verdes, Ska Keller, tuvo un recuerdo para Junqueras: "Quisiera pedirle que mire el caso y nos ayude a restaurar los derechos parlamentarios del señor Oriol Junqueras".

La eurodiputada alemana recordó que en las filas de Los Verdes-ALE figura el líder de ERC, pero que éste no ha podido acudir a la sesión constitutiva de Estrasburgo (Francia) porque España no le ha incluido en la lista de eurodiputados que ha notificado a la institución europea. "Por razones ajenas a su voluntad y a su responsabilidad no puede estar hoy aquí", ha lamentado Keller, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de no autorizar a Junqueras a que fuera a recoger el acta ante la Junta Electoral Central.

Los argumentos de ERC jurídicos se fundamentan en "garantizar la integridad y proteger a los electos; sería un mal ejemplo para otros países que un a electo pueda impedírsele acceder al escaño; en que las competencias de los Estados tienen que ver con organizar las elecciones, contar los votos y proclamar electos, no en otros procedimientos que conduzcan a socavar la protección de los electos; y en que el impedimento a tomar posesión del cargo no está previsto: se está produciendo una limitación de derechos fundamentales".