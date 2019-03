Valls aprovecha el 8M para presentar a las mujeres de su lista: Guilarte (Cs), Parera (exUnió) y Martín (Cs)

"Yo soy feminista". Así se ha presentado Manuel Valls en el acto con el que, aprovechando el Día de la Mujer, ha presentado a tres de las mujeres que le acompañarán en lo alto de su lista para conquistar la alcaldía de Barcelona. La número 2 será la diputada de Ciudadanos en el Parlament María Luz Guilarte; la 4, la exsenadora de Unió Eva Parera, y la 8, Noemí Martín, concejal de distrito de Ciudadanos.

Con estos fichajes, Valls ha desvelado ya cinco de los primeros ocho nombres de su candidatura. El número 3 es Celestino Corbacho, el exministro socialista y exalcalde de l’Hospitalet de Llobregat. El alcaldable ha defendido que con estas incorporaciones su plataforma gana “transversalidad” política, aunque dos de ellas son de Ciudadanos, el principal partido que les apoya, además de UPyD y los exconvergentes de Lliures, ambos minoritarios.

Casi medio año después de anunciar que quería ser alcalde de la capital catalana, Valls ha acabado presentando de número 2 a una política, María Luz Guilarte, de perfil secundario en Ciudadanos. Licenciada en Políticas y Sociología y con experiencia profesional en el sector de las finanzas, Guilarte es actualmente diputada en el Parlament de Catalunya, donde ha sido responsable de las comisiones de Educación, Economía y Hacienda y Empresa y Conocimiento. No es la primera vez que concurre como número 2 a las municipales de Barcelona: lo hizo con Ciudadanos en 2007, junto a Esperanza García, pero el partido no obtuvo representación

La número 4, Eva Parera, que ya participó en el mitin inaugural de la campaña de Valls, fue un cargo destacado de Unió Democràtica de Catalunya, el antiguo socio de Convergència en la extinta CiU. Llegó a ser senadora en la legislatura de 2011. Actualmente milita en Units per Avançar, el partido salido de Unió que pactó con el PSC en las últimas elecciones autonómicas, pero ha anunciado que va a romper el carné. "No hay una garantía de que el PSC no invista a Ada Colau y esto para mi es una línea roja", ha manifestado Parera.

Noemí Martín, que irá de 8 en la lista, es concejal de Ciudadanos en el distrito de Nou Barris. Vecina de Ciutat Meridiana, el barrio con menos renta per cápita de Barcelona y con graves problemas de vivienda, Martín se ha reivindicado como una candidata joven –tiene 30 años– y de perfil social.

Valls ha anunciado los nuevos nombres aprovechando el Día Internacional de la Mujer, en una rueda de prensa celebrada en el Cotton House Hotel en la que, paradójicamente, la gran mayoría de periodistas eran hombres debido a la huelga.

Feminismo y prostitución

Valls y sus nuevas incorporaciones han dedicado su acto de este 8M a defender la igualdad de género. "Todos somos iguales y debemos ser valorados de forma equitativa; por eso las mujeres deben ser libres, fuertes e iguales y no debe haber techos de cristal", ha expresado el candidato, que ha querido mostrar su apoyo a una mujer "en particular": Montserrat del Toro, la secretaria judicial que se negó a salir por la puerta de la conselleria de Economía el 20S, "atacada de forma escandalosa por ser una testigo", ha lamentado Valls.

Ni el exprimer ministro francés ni las incorporaciones anunciadas este viernes han adelantado políticas concretas de género para Barcelona, pero preguntados por los periodistas sí han hablado sobre la regulación de la prostitución, después de que Inés Arrimadas lo defendiera como parte del "feminismo liberal". "Siempre bien regulado y en condiciones dignas, cualquier actividad escogida libremente es perfectamente factible y encuadrable dentro del feminismo liberal: regulación, protección y libertad", ha resumido Guilarte.