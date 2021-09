AENA advierte de que la ampliación de El Prat queda en suspenso como mínimo hasta dentro de cinco años

"La ampliación de El Prat queda en suspenso al menos hasta dentro de cinco años". Así se ha expresado este jueves el presidente de AENA, Maurici Lucena, después de que el Gobierno frenara la inversión de 1.700 millones anunciada el pasado mes de agosto para el crecimiento de la infraestructura, que había levantado la oposición de ecologistas y partidos políticos como los 'comuns'. El Ejecutivo central y la Generalitat han seguido cruzándose reproches.

Según ha indicado Lucena en declaraciones a Catalunya Ràdio, la oportunidad de ampliar ahora El Prat está "perdida", ya que no se incluirá en el documento de inversiones de AENA para los próximos cinco años que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros a finales de septiembre. La operación para ampliar la tercera pista del aeropuerto solo se podrá retomar dentro de un lustro, ha añadido, cuando se elabore un nuevo plan de inversiones.

"En los próximos cinco años se invertirán 1.500 millones de euros para consolidar el 'hub' intercontinental en Madrid y la inversión en El Prat queda en suspenso hasta que se abre una nueva oportunidad reguladora", ha aseverado Lucena. Respecto a los motivos de los opositores al proyecto, Lucena ha dicho que "desde el principio" se sabía que la ampliación tenía afectación medioambiental.

Por su lado, Gobierno y Generalitat se han seguido culpando del frenazo a la operación y desde el anuncio de este miércoles de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ambos ejecutivos no han mantenido ninguna conversación para intentar que el proyecto no encalle definitivamente. Así lo ha avanzado Sánchez en declaraciones a RAC-1, en las que ha señalado que los 1.700 millones previstos para ampliar El Prat no podrán destinarse a otros proyectos en infraestructuras como los trenes de Cercanías ya que se trata de inversiones comprometidas para AENA y los aeropuertos.

Sin embargo, Sánchez sí se ha comprometido a realizar la inversión en trenes de alta velocidad para conectar los aeropuertos de Girona y Reus con el aeródromo barcelonés, algo que también ha corroborado el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Política Territorial, Jordi Puigneró.

En el apartado político, Sánchez también ha negado discrepancias con la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, que este jueves visitará la laguna de la Ricarda, zona protegida medioambientalmente afectada por la ampliación del aeropuerto, para mostrar su oposición al proyecto. "A la señora Díaz y a mi nos preocupa lo mismo, que la ampliación fuera proyecto de futuro que se pudiera hacer con mínima afectación medioambiental posible", ha señalado Sánchez.

La ministra ha insistido en que el "posicionamiento tibio y no suficientemente maduro" de la Generalitat ha sido el causante del frenazo a la inversión, y ha especificado los tuits del president, Pere Aragonès, las críticas de ERC al proyecto y al anuncio de que algunos consellers republicanos podrían acudir a la manifestación en contra de la ampliación como los factores que han desembocado la congelación de la operación. "Si no hay una posición firme de defensa del proyecto no tiene sentido", ha agregado.