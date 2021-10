Agresión de un vigilante de seguridad a una mujer trans en la estación de Sants de Barcelona

⚫ Cal investigar aquesta agressió trànsfoba. Mentre l'agredeixen li criden "Cállase señor" per vexar-la.



Activem protocol i posem a disposició l'Oficina No Discriminació per donar tot el suport jurídic i psicosocial a la dona agredida. https://t.co/Xm5nwD5VVQ