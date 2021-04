Aragonès emplaza a Junts a cerrar un acuerdo de investidura y no "dar una patada hacia adelante"

El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha emplazado a Junts a cerrar un acuerdo de investidura y a no "dar una patada hacia adelante". En una comparecencia ante la prensa, el candidato a presidente de la Generalitat ha recordado que ERC ha llegado a un acuerdo con la CUP tras negociar con ellos y se ha mostrado confiado en que también será posible pactar con el partido de Carles Puigdemont para poner en marcha un ejecutivo que "atienda las grandes cuestiones estratégicas" de Catalunya y las "urgencias del momento".

Junts perdería cerca de 200 altos cargos y asesores si opta por pasar a la oposición

Saber más

El republicano ha constatado que los dos partidos trabajan en una misma dirección política y ha recordado el mandato del 14-F y la voluntad de ERC de pactar con Junts. Aragonès no ha concretado sin embargo cuáles son los escollos que impiden cerrar el acuerdo de investidura y ha dicho que se superarán.

El líder de ERC, cuya investidura fue rechazada en dos ocasiones en el Parlament debido al rechazo de Junts, ha afirmado que si el acuerdo se da el 12 de abril, "mejor que el 14; y si es el 14, mejor que el 16". Pero ha descartado marcarse fechas inamovibles.

Sobre la posibilidad de que Junts facilite que ERC y la CUP gobiernen en minoría, algo que dejaron entrever los de Puigdemont, ha indicado que los republicanos quieren un Govern "que cuente con la mayoría parlamentaria independentista", y que evitará pronunciarse al respecto hasta que finalicen las negociaciones.

La CUP duda de la "voluntad de negociar" de Junts

Por su parte, desde la CUP ponen en duda la "voluntad de negociar" de Junts de cara a una posible investidura de Aragonés. En una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la diputada Laia Estrada ha lamentado que la formación de Puigdemont aún no les haya hecho llegar su propuesta de Govern un mes después de que se la pidieran. "El problema es que no podemos contraponer propuestas porque por un motivo que desconocemos no hay voluntad de entrar en negociaciones y en diálogo", se ha quejado la diputada.

Estrada ha argumentado que mientras que cupaires y ERC ya han presentado sus respectivas propuestas de modelo de país y de cómo se ha de encarar el conflicto político vigente, JxCat aún no ha detallado las suyas. La diputada ha pedido a Junts que si ve "insuficiente" el pacto que republicanos y CUP han hecho de cara a la investidura "ayuden a mejorarlo". "Si lo consideran insuficiente desde la vertiente independentista, que nos ayuden a mejorarlo y hacemos pinza conjuntamente", ha afirmado.