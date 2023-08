Barcelona vuelve a la carga contra la venta callejera ilegal: “Nos ven como suciedad que hay que limpiar”

En el marc del #𝐏𝐥𝐚𝐄𝐧𝐝𝐫𝐞𝐜̧𝐚 aquest cap de setmana hem realitzat:



🍻 584 denúncies per consumir begudes alcohòliques

🗣️ 102 per molèsties a via pública

👜 11255 productes comissats provinents de venda ambulant



