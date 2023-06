Los comuns acusan a Podemos de amenazar con pactar con ERC si no hay acuerdo en Sumar

Las negociaciones entre Sumar y Podemos para llegar a un acuerdo con el que presentarse juntos a las próximas elecciones generales han dado un nuevo vuelco. En las últimas horas, fuentes de los comuns aseguran que Podemos les ha trasladado que mantienen conversaciones paralelas con ERC para formar una candidatura conjunta de cara al 23J. Un supuesto plan B al acuerdo con Sumar sobre el que, por el momento, el partido de Ione Belarra, a preguntas de eldiario.es, guarda silencio. En cambio, desde ERC han desmentido “rotundamente” que estén negociando una candidatura conjunta con Podemos.

Plazos, listas y estrategia: los escollos que prolongan las negociaciones de Sumar con el resto de la izquierda

Más

En este momento Sumar y Podemos, además otras formaciones de izquierdas como Catalunya en Comú, Compromís o Más Madrid, están en plenas conversaciones para acordar una posible candidatura unitaria. El plazo para registrar coaliciones acaba el 9 de junio, es decir, el próximo viernes. Según explican fuentes de los comuns, fue en el marco de esta mesa de negociación cuando este lunes representantes de Podemos verbalizaron que mantenían una negociación paralela con ERC, con quiénes consideraban que podrían tener los puestos de salida en las listas catalanas que Sumar les negaba.

Hasta el momento los comuns y Podem se han presentado juntos siempre en las elecciones generales y, de hecho, funcionan como un espacio unitario. La coalición En Comú Podem, que agrupa a ambos, se presentó en prácticamente todas las localidades catalanas en las últimas elecciones municipales y también han compartido siempre candidatura unitaria al Parlament.

Fuentes de los comuns aseguran haber recibido “con sorpresa” que desde Podemos se les haya trasladado que, paralelamente a la negociación con Sumar, “también están negociando con ERC para presentarse con los independentistas a las elecciones generales”.

Por su parte, desde ERC aseguran que es falso que haya ninguna negociación en marcha con Podemos para formar una candidatura conjunta. “Lo desmiento: no estamos negociando nada con Podemos. Lo estarán utilizando para subir el precio de su negociación con Sumar”, aseguran fuentes republicanas. “Esquerra Republicana afirma tajantemente que no está en ninguna negociación abierta con Podemos para configurar ninguna lista ni coalición para las elecciones españolas del próximo 23 de julio. Esquerra Republicana pide que las disputas internas de otras formaciones no los sitúen en filtraciones interesadas”, han trasladado fuentes del partido.

Las conversaciones que lideran los equipos de Yolanda Díaz para articular Sumar han entrado en una frase crucial. Aunque el plazo oficial para el registro de las coaliciones concluye el viernes, el consenso entre los partidos era cerrarlas entre el miércoles y el jueves para dar tiempo a los diferentes partidos a refrendar los acuerdos alcanzados en el diálogo de estos días. El lunes, la velocidad de los contactos se acentuó, aunque el contenido de las negociaciones permanecía hasta ayer en completa discreción.

El lunes por la noche, Pablo Iglesias intervino en la tertulia de Hora 25 y acusó a Compromís, Más Madrid y también a los comuns de vetar a Podemos en los territorios en los que esos partidos son de alguna manera hegemónicos en la izquierda, esto es, en la Comunidad de Madrid, en la Comunitat Valenciana y en Catalunya. Este martes, todos los partidos han ido desmintiendo haber planteado vetos concretos o al conjunto de Podemos en las listas y es en ese contexto en el que los comuns han acusado a los de Belarra de este movimiento.