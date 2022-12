Los 'comuns' pactan con el Govern alargar la rebaja del precio del transporte público

En Comú Podem y el Govern han llegado a un primer acuerdo en el marco de la negociación por los Presupuestos para alargar durante 2023 la rebaja del precio del transporte público, la gratuidad para los menores de 16 años y la ampliación del abono T-Jove hasta los 30 años. Así lo ha anunciado la líder del partido, Jéssica Albiach, en una entrevista en 'La 2' y Ràdio 4.

No obstante, Albiach ve “inviable” llegar a un entendimiento por las cuentas este viernes, cuando se volverán a reunir con los responsables de la conselleria de Economía para que les hagan un retorno de sus propuestas sobre políticas de energía o vivienda. Conocidas también las ideas de Junts para los presupuestos, la dirigente de los 'comuns' ha advertido de que no tendría ningún sentido rebajar impuestos y que si el Govern acaba accediendo a ello no podrá contar con los votos de su grupo.

Albiach ha considerado que, a partir de este martes, el Govern “ha empezado a reaccionar” y ahora comienzan a tener “concreciones”. En este sentido ha explicado el primer acuerdo en el ámbito de movilidad, y ha añadido que los 'comuns' negocian otros ejes con el Ejecutivo. Entre sus demandas se encuentra un “rescate” de la sanidad pública, con el compromiso de que se destina un 25% del presupuesto de Salud a la Atención Primaria, y una mejora de las condiciones salariales de los profesionales.

La líder de los 'comuns' ha admitido que el Govern les está “presionando mucho” para llegar a un acuerdo lo antes posible, pero que cerrar algún tipo de pacto este mismo viernes es “inviable”. “Así no se hacen las cosas”, ha avisado, y ha apuntado que “no viene de un día”.

Entre las propuestas de los comunes hay varias sobre fiscalidad. Albiach ha pedido “coherencia” a ERC y ha dicho que no entendería que en el Congreso pidan “que los ricos paguen más” y en Catalunya “no quieran aplicar la misma política”. Sobre el decálogo de propuestas presentado el miércoles por Junts, Albiach ha dicho que “no son nada nuevo” y les ha reprochado que quieran “rebajar impuestos a quien más tiene” y que es necesario “blindar la escuela pública” en lugar de dar más recursos en la concertada.

Sobre las conversaciones del Govern con el PSC, Albiach ha dicho que éste era un “giro previsible”. “Se tenía que producir porque si tienes 33 diputados y tienes que aprobar unas cuentas, ¿con quién lo harás? Con tu ex socio que acabas de romper con él o con una fuerza en la que en el Estado o en Barcelona ya trabajas y ¿son tu socio de facto?”, se ha preguntado.