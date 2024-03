Los comuns se reafirman en su 'no' a los presupuestos de Collboni: “Es él quien quiere cargarse el consenso de izquierdas”

La portavoz de Barcelona en Comú, Janet Sanz, se ha reafirmado en el voto negativo que su partido, previsiblemente, dará a los presupuestos del Ayuntamiento, que se votarán este viernes. En la reunión plenaria del pasado martes, los comuns tomaron una decisión de manera contundente: 165 votos a favor de votar negativamente a las cuentas, 5 en contra y 5 en blanco.

Sólo hay una opción para que los de Colau voten que sí a las cuentas: que Jaume Collboni les ofrezca un pacto de gobierno. “Queda tiempo, claro que sí, unas horas todavía”, ha asegurado Sanz, que ha insistido en que los suyos tienen “toda la voluntad” de sacar adelante los presupuestos siempre que haya “un acuerdo entorno a las políticas y una estrategia gobierno”. En otras palabras: un pacto para que Barcelona en Comú gobierne conjuntamente con el PSC.

Sanz ha respondido a los socialistas y a la líder de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, que acusaron a los comuns de tumbar las cuentas porque “ponen por delante las sillas”. “No va de unas sillas u otras, va de políticas concretas”, ha remachado.

Con esto, también ha querido poner de manifiesto que si van a votar que no, no será sólo para castigar al PSC por no haberles ofrecido un pacto, sino porque tienen discrepancias con el contenido de los presupuestos. Al contrario de lo que asegura el teniente de Economía del Ayuntamiento, Jordi Valls, quien apunta que sus cuentas tienen “un 90% de coincidencias” con las políticas de los comuns, Sanz ha afeado que “no haya ni un solo euro” para mantener proyectos emblemáticos del mandato de Colau que son “imprescindibles” para la ciudad.

La portavoz de los comuns se ha centrado en tres grandes ejes como es el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que impide que se abran nuevos hoteles en el centro. Collboni ha abierto la puerta a relajar este plan y a permitir la inauguración de hoteles “singulares”. Igualmente reclaman que se desplieguen otros proyectos que se pactaron conjuntamente con el PSC y con ERC como son el Plan 'Protegim Escoles' o el proyecto de Superilles. “No entendemos esta negativa. Ahora es él quien parece que quiere cargarse el consenso de izquierdas”, ha dicho Sanz.

“Nunca nos han dado un motivo para no pactar con Barcelona en Comú. Si, en teoría, el alcalde quiere un gobierno de izquierdas y sabe que nosotras estamos dispuestas, la única explicación que encuentro es que quiera dejar sin efecto estas políticas de izquierdas”, ha insistido Sanz.

Con estas palabras, dedicadas a Jaume Collboni, ha respondido al PSC, que ha acusado a los comuns de “cargarse dos presupuestos de izquierdas”. Así lo afirmó Jordi Valls, haciendo referencia al veto a las cuentas de la Generalitat, en este caso ligado a que el Govern decidiera descartar definitivamente el proyecto del macrocasino Hard Rock. Luego, esa decisión acabó provocando un avance electoral en Catalunya. Y, como consecuencia de eso, en Moncloa, el presidente Pedro Sánchez renunció a los presupuestos generales del Estado de 2024 y ordenó ponerse a trabajar directamente en los de 2025 en vista que las negociaciones iban a complicarse demasiado.

Janet Sanz niega la mayor y asegura que la voluntad de los suyos es afianzar un gobierno de izquierdas y estable en Barcelona que cuente, también, con ERC. Pero lamentan que no han obtenido “ningún tipo de respuesta”. “No ha habido ni una sola llamada de Collboni a la exalcaldesa estas últimas semanas. Necesitamos hablar de este voto favorable, más cuando ya les dimos confianza para que fuera alcalde y para que pudiera empezar a tramitar sus presupuestos”, ha asegurado Sanz. Aun así, ha destacado que el teniente de Economía, Jordi Valls, ha citado a Colau a una reunión contrarreloj esta tarde.