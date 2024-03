El PSC responde a Colau: “No es creíble predicar un gobierno de izquierdas y cargarse dos presupuestos de izquierdas”

“No es creíble predicar constantemente que quieren gobiernos de izquierdas, cargarse dos presupuestos de izquierdas y plantear hacer lo mismo con un tercero”. Con estas palabras ha respondido el teniente de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, a Ada Colau después de que los comuns decidieran que mantendrán su veto y anunciar que este viernes votarán que no a las cuentas de la capital catalana si el PSC no les ofrece un pacto para gobernar juntos.

“Lo único que quieren es entrar en el gobierno, y es totalmente legítimo, pero después que no hablen de políticas neoliberales ni de la deriva que puede tener el gobierno”, ha añadido Valls, haciendo referencia a uno de los motivos que también dieron los comunes para explicar su sentido de voto. Los de Colau afean al alcalde Jaume Collboni “la deriva a la derecha” de su gobierno, así como que hayan “deshecho proyectos emblemáticos” de la exalcaldesa.

Desde el Ayuntamiento han querido remarcar que la propuesta de presupuestos que han presentado “recoge el 90% de las demandas de los comuns” y que así lo han comunicado en las diversas reuniones y conversaciones que ha habido entre el alcalde y Colau. Por eso, Valls remarca que la negativa de los comuns “no es al presupuesto ni al acuerdo con las fuerzas de izquierda”.

Así, Valls ha afeado a Colau que, mientras los demás grupos de la oposición han presentado alegaciones a la propuesta de las cuentas -“el PP ha presentado 90”, ha dicho-, los comuns no hayan presentado ninguna.

Con todo, el PSC ha pedido a la exalcaldesa “que no repita el error de la semana pasada”. De esta manera, Valls hace referencia al voto en contra que el pasado miércoles dieron los comuns a los presupuestos de la Generalitat. En esa ocasión, los de Colau también mantuvieron su veto, en este caso ligado a que el Govern decidiera descartar definitivamente el proyecto del macrocasino Hard Rock.

Aquella decisión acabó provocando un avance electoral en Catalunya. Y, como consecuencia de eso, en Moncloa, el presidente Pedro Sánchez renunció a los presupuestos generales del Estado de 2024 y ordenó ponerse a trabajar directamente en los de 2025 en vista que las negociaciones iban a complicarse demasiado.

“Aquella decisión fue un grave error”, ha considerado Jordi Valls, que ha resaltado “los perjuicios que ha causado en la Generalitat y en su propio Gobierno de España. Por eso, intentaremos evitar hasta el último momento que voten en contra de este presupuesto de izquierdas”. Así, el PSC ha asegurado que seguirá negociando “hasta el último momento”, pero dejando claro que la oferta de un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona sigue sin estar sobre la mesa.

ERC: “Han situado ante todo las sillas”

La presidenta del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, también ha respondido a Aada Colau y la ha acusado de “situar ante todo las sillas”. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha remarcado que los presupuestos son “buenos” y “de izquierda”. Alamany ha tenido para la exalcaldesa palabras muy similares a las de Jordi Valls y le ha recriminado que “no se pueden pedir gobiernos de izquierdas tumbando presupuestos de izquierdas”.

Así, Alamany también ha hecho referencia al rechazo de los comuns a los presupuestos de la Generalitat, en ese caso presentados por el ERC y con el acuerdo pactado del PSC. “Aquellos que vinieron a cambiarlo todo, hoy vienen a bloquearlo todo”, ha dicho Alamany, que formó parte de los comuns hasta el 2019, año en que se pasó a las filas de ERC.

“Nos sorprende que ahora que no están [en el gobierno] se desentiendan de la mejora de las condiciones de vida de los barceloneses”, ha afirmado la republicana, que también ha afeado a los comuns que “la responsailidad que pedían a la oposición ahora se ha esfumado”.

Un “cheque en blanco”

Igualmente, Colau ha asegurado que los Comuns tampoco abandonarán la negociación: “Quien esté dispuesto a tirar la toalla, que deje la política. Alguien que está en política siempre debe estar dispuesto a hablar, a negociar, a tejer acuerdos, ahora, el año que viene y el próximo”.

Aun así, en una entrevista de este miércoles en Ser Cataluña recogida por Europa Press, la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, ha defendido el 'no' de su partido a los Presupuestos presentados por el alcalde, Jaume Collboni (PSC), que ve un “cheque en blanco” si no acuerdan la entrada de los comunes en el gobierno, pero ha afirmado que no tiran la toalla.

De la misma manera, ha vinculado su negativa con que el PSC no haya querido negociar las cuentas y además pretenda revertir el modelo de ciudad defendido por BComú en los últimos dos mandatos.

“Cómo tengo que darte yo un cheque en blanco, votándote unos presupuestos que no has negociado conmigo, cuando tú estás diciendo que quieres hacer cosas que desmontan el modelo de ciudad que yo he estado impulsando en los últimos ocho años”, ha sostenido Colau.

Por su parte, el teniente de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha respondido a Colau diciéndole que no piden “un cheque en blanco para el Gobierno, sino un cheque para la ciudadanía”.