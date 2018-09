El juez archiva la denuncia de los Mossos contra un grupo de 14 personas que retiraba lazos amarillos

El juzgado de Falset (Tarragona) ha decidido archivar la denuncia de los Mossos d'Esquadra contra un grupo de 14 personas que retiraba lazos amarillos y otra simbología independentista en varias localidades de las Tierras del Ebro. El magistrado descarta que hayan cometido delitos de daños al mobiliario y hurto, tal como apuntó la policía catalana tras su identificación el 17 de agosto.

Según el auto hecho público este viernes, en este caso no se puede considerar hurto la retirada de pancartas, banderas esteladas y lazos amarillos por parte de este grupo, porque "no hubo ánimo de lucro". Sobre el delito de daños, concluye que no causaron la destrucción "total o parcial" del mobiliario afectado, con lo que también lo descarta.

La identificación de estas 14 personas por parte de los Mossos levantó un gran revuelo político y provocó que la Fiscalía investigara por ello a la policía catalana. El Ministerio Público pidió un informe no solo sobre estas identificaciones, sino también sobre las que tuvieron lugar en l'Ametlla de Mar, a un grupo de ocho personas entre las que se encontraba el periodista Arcadi Espada.

Los Mossos actuaron contra este grupo tras recibir cuatro denuncias de particulares. Identificaron a 14 personas por retirar una estelada de un pabellón de Móra la Nova, dos pancartas sobre los presos en el Ayuntamiento de esa localidad, otra estelada en una residencia privada en Tivissa, y dos pancartas y lazos amarillos en Vandellòs.

"Es de público conocimiento la existencia de grupos que, en el marco de la situación política existente en Catalunya, vienen colocando y retirando diversos signos y símbolos políticos que, si bien pueden ser propiedad particular de personas o entidades concretas, obran con finalidades muy distintas a la obtención de beneficio o ventaja económico", razona el magistrado.

La denuncia hacía referencia también a los daños ocasionados en el letrero en la entrada de Mora la Nova -"arañazos", según el juez- y el corte del sistema de cuerdas del mástil del pabellón. "No se observa destrucción o inutilización del bien, por lo que no existe delito de daño alguno".