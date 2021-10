ERC, PNV y EH Bildu allanan la aprobación de los Presupuestos

Los principales socios del Gobierno no pondrán problema a que las cuentas del Ejecutivo central para 2022 puedan seguir tramitándose. La dirección de Esquerra Republicana ha decidido no registrar una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales, después de alcanzar un preacuerdo sobre la ley del Audiovisual. Los republicanos han anunciado su decisión este viernes, a punto de vencerse el plazo para registrar enmiendas, y después de horas de incertidumbre a la espera de alcanzar un entendimiento con el PSOE. Se suman así al PNV y Bildu, que en las últimas horas también habían confirmado que no presentarían enmiendas de devolución.

El Estado presupuesta más inversión en Andalucía y Catalunya, pero ejecuta más en Madrid

Saber más

La decisión de los republicanos se produce después de haber alcanzado un preacuerdo con el Gobierno sobre la ley del Audiovisual. La reclamación de ERC era que la norma fijara un porcentaje de la producción de plataformas como Netflix en catalán, gallego y euskera tras una intensa mañana de negociación. Finalmente el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha asegurado que el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante la ley con ERC, por lo que ha inferido que tendrán en sus manos fijar la cuota que reclaman antes del 31 de diciembre. Tras llegar a un entendimiento en esta cuestión, ERC sigue la estela de los dos grupos vascos, que tampoco se opondrán a la tramitación de las cuentas.

Los jeltzales también han negociado hasta última hora para acabar alcanzado un acuerdo para gestionar el Ingreso Mínimo Vital desde Euskadi. Una decisión con la que el PNV, habitual socio del Ejecutivo, da aire al Gobierno. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha hablado de "cierto optimismo" para aprobar las cuentas, aunque ha advertido de que aún no está cerrado ningún pacto.

Otra de las cuestiones en las que ERC y el Gobierno se han puesto de acuerdo es respecto al cumplimiento de los acuerdos de los anteriores presupuestos. Hace un año ERC permitió la aprobación gracias a un pacto para gestionar desde la Generalitat el Ingreso Mínimo Vital, el pago atrasado de las becas o la participación en la cogobernanza de los fondos europeos, unas condiciones que hasta ahora no se habían materializado. "Era una cuestión de credibilidad", ha asegurado Rufián, tras indicar que se ha avanzado en algunas de estas cuestiones. Entre ellas, ha destacado que el Gobierno se ha comprometido a una trasferencia de 18 millones en becas y también a "continuará trabajando" en la gestión del IMV desde Catalunya.

Las negociaciones para llegar a un preacuerdo sobre los PGE se habían ido enrareciendo en las últimas semanas entre ERC y el Gobierno, tal como habían alertado los republicanos en diversas ocasiones. Tal como avanzó elDiario.es el pasado mes, para los republicanos la ley del Audiovisual, que llevaba en discusión prácticamente un año, era absolutamente central y condicionaba cualquier entendimiento en otras materias. Entre otras cuestiones, ERC aspira a que el Gobierno cambié el artículo en el que se obliga a las plataformas a producir un 15% de su contenido en cualquiera de las lenguas oficiales por uno en el que dé una cuota propia de la mitad a las minoritarias.

Este viernes por la mañana, a unos minutos del inicio de la reunión telemática de la Ejecutiva de ERC, en el partido aún no cerraban la puerta a un gesto de última hora por parte del PSOE. Pero los socialistas ya habían manifestado en los últimos días que no deseaban vincular la ley del sector audiovisual con las cuentas. "Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de cómo proteger y fomentar las lenguas cooficiales de nuestro país, el catalán, el gallego y el euskera, pero son dos cosas distintas las que ahora vamos a abordar, los presupuestos no tienen nada que ver con la ley Audiovisual. Son dos leyes distintas y ahora lo que toca es presupuestos", aseguró este jueves en declaraciones a TV3 Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

El PNV celebra "un acuerdo político"

"Hemos llegado a un acuerdo político de la asunción íntegra del Ingreso Mínimo Vital, que después las instituciones se encargarán de precisar. Es algo que restablece la confianza y nos permite avanzar en la negociación del Presupuesto", ha dicho, por su parte, Aitor Esteban, que ha asegurado tener "cierto optimismo" para aprobar las Cuentas, aunque aún no está cerrado ningún pacto. Fuentes del PNV han explicado a elDiario.es que por el momento no se ha negociado ese traspaso para Navarra, aunque consideran que lo acordado abre la puerta también a esa opción.

Entre los puntos en contra, Esteban ha citado la desaparición de "proyectos de envergadura" e "infraestructuras" del proyecto del Ejecutivo. También la "desinversión" que se ha producido tanto para Euskadi como Navarra. "Confiamos en que con enmniendas parciales vayamos logrando un acuerdo", ha zanjado.

Según ha explicado Esteban, en la negociación con el Gobierno ha estado involucrado también el Gobierno Vasco, y ha querido poner en valor especialmente el papel de la vicelehendakari, la socialista Idoia Mendia. Fuentes de la formación nacionalista han asegurado que "los últimos flecos" del acuerdo para descartar la enmienda a la totalidad se han cerrado este mismo viernes por la mañana, aunque han afirmado que las conversaciones ya estaban "avanzadas" hasta entonces.

Asimismo, han explicado que el PNV comparte las reivindicaciones de ERC respecto a la ley audiovisual, una de las grandes exigencias de los republicanos en la negociación de los Presupuestos.

EH Bildu: "Esto no es un cheque en blanco"

Tampoco habrá enmienda a la totalidad por parte de EH Bildu, según confirmaba a primera hora la portavoz de la formación independentista, Mertxe Aizpurua, en una entrevista en Euskadi Irratia, "con el objetivo de dar continuidad a las conversaciones de las últimas semanas". "Eso no quiere decir, sin embargo, que le demos un cheque en blanco; en absoluto. Que nadie piense que por no presentar una enmienda plenaria el gobierno tiene asegurado nuestro apoyo. El gobierno tendrá que ganar nuestros votos", ha asegurado la portavoz de la formación independentista en una entrevista en Euskadi Irratia.

Según ha explicado, "las negociaciones van por buen camino" y EH Bildu espera "lograr puntos de consenso en las próximas semanas". "De momento estamos recibiendo un feedback positivo: tenemos una interlocución y un intercambio estable y continuo. Se ha priorizado mantener la ventana de negociación abierta", ha concluido Aizpurua.

Junts y la CUP, ambos con enmienda

Por su parte, tanto los cuatro diputados de Junts en el Congreso como los dos de la CUP registraron el jueves sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, con las que intentarán que las cuentas sean rechazadas de entrada en la Cámara. La líder de Junts, Miriam Nogueras, explicó esta decisión por el rechazo del Gobierno a cumplir sus condiciones, cinco en total: blindar el catalán en la ley del Audiovisual, mantener los fondos COVID para las comunidades autónomas, aceptar una gestión territorializada de los fondos europeos, el traspaso del servicio de Rodalies, las cercanías de Renfe y una garantía del cumplimiento de las inversiones presupuestadas.

Esta última, el cumplimiento de las inversiones presupuestadas, es una de críticas más duras de Junts. "El Gobierno español no ha cumplido con los partidos que le votaron los últimos presupuestos y no cumplirá ahora", aseguró Nogueras. Por esta razón la diputada cree que "votar a favor de estos Presupuestos es votar por que a Catalunya solo llegue la mitad de lo que está presupuestado".

En el caso de la CUP, también anunciaron el pasado jueves que defenderían su propia enmienda para rechazar el trámite de las cuentas. Lo harán, según explicaron, para garantizar que en el Congreso haya un texto alternativos a los presupuestos que alternativo que incluya "el referéndum, la amnistía y políticas de reparto de la riqueza".