ERC asegura que seguirá negociando los presupuestos con la CUP aunque presenten una enmienda a la totalidad

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que por el momento no contemplan explorar la posibilidad de negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2022 con otros partidos que no sean la CUP. "Hasta que esta puerta no esté cerrada nos mantenemos en esta posibilidad", ha afirmado.

"No entraremos en otros escenarios hasta que este no esté cerrado", ha insistido en rueda de prensa, el mismo día en que la militancia de la CUP vota si presentar una enmienda a la totalidad o no a los Presupuestos. Vilalta ha insistido en que la posición de ERC sigue siendo aprobar los Presupuestos con la mayoría de la investidura y ha evitado avanzar si abrirán vías de negociación con el PSC o los Comuns si la CUP decide presentar una enmienda a la totalidad: "La decisión de la CUP no la sabemos. Cuando sepamos cuál es el escenario podremos, si se da el caso, tomar las decisiones que sean oportunas".

Vilalta considera que mientras la CUP no cierre la puerta definitivamente a tramitar y aprobar las cuentas, la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos con la mayoría de la investidura "es posible" y mantendrán que esta es la mejor opción, ya que cree que es la más coherente para implementar los acuerdos que hicieron posible la elección de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Además, aunque no ha querido pronunciarse sobre qué harán tras la decisión de la CUP, la dirigente republicana ha defendido seguir negociando con los 'cupaires' incluso si presentan enmienda a la totalidad: "Siempre tendremos voluntad negociadora, no dejaremos de negociar".

Considera Vilalta que todavía hay tiempo para seguir con las conversaciones para lograr un acuerdo y al ser preguntada por si hay margen para que el Govern haga más ofertas para atraer a la CUP, ha avisado de que los "esfuerzos más grandes" por parte del Ejecutivo catalán se han hecho la última semana, aunque ha apuntado que, si quedan flecos pendientes, se podrán cerrar.

Preguntada por si se plantean hablar con los Comuns para evitar que presenten una enmienda a la totalidad, al margen de lo que haga la CUP, Vilalta ha apuntado que "si tienen que haber conversaciones puede ser que las haya", pero ha reiterado que su voluntad es aprobar las cuentas con los 'cupaires'.

Negociaciones con el Gobierno central

Sobre las negociaciones con el Gobierno central sobre la ley audiovisual, la portavoz republicana ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a proteger el catalán y ha explicado que la negociación continúa pese a que "no se ha avanzado suficiente".

Ha asegurado que el compromiso con el Gobierno es establecer una cuota de doblaje, subtitulación y producción en catalán, y ha dicho que, si hay otras medidas sobre la mesa las estudiarán y serán bienvenidas si sirven para blindar la lengua, aunque ha dejado claro que en la ley audiovisual "habrá cuota y porcentaje".