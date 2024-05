Decenas de manifestantes bloquean una tienda de Louis Vuitton en Barcelona: “Vuestro lujo es nuestra miseria”

Medio centenar de activistas de diversas asociaciones de vecinos y plataformas contra la masificación turística han bloqueado este martes la entrada de la tienda de Louis Vuitton en el céntrico Passeig de Gràcia de Barcelona. “Vuestro lujo es nuestra miseria”, han coreado los manifestantes, concentrados frente al establecimiento de la exclusiva marca, ante la atónita mirada de turistas que grababan con sus teléfonos y de algunos compradores, que no han podido entrar.

La acción ha sido anticipada por diversos agentes de los Mossos d'Esquadra, que han protegido la entrada a la tienda, junto al personal de seguridad de la misma, para evitar que la concentración fuera a mayores. Con todo, los manifestantes sólo han bloqueado los accesos durante media hora, enseñando pancartas, coreando lemas y enganchando algunas pegatinas en los escaparates.

Otras de las frases coreadas han sido “ni 'Luisvi' ni Copa [América], el Park Güell no se toca” o “nuestros barrios no son vuestra pasarela”, en referencia al desfile de moda que Louis Vuitton celebrará en Barcelona el próximo jueves 23 de mayo.

El evento se realizará en el marco de las actividades de la Copa América de vela que este verano atracará en Barcelona. De hecho, Louis Vuitton, propiedad de Bernard Arnault (que en 2024 encabezó la lista Forbes como el hombre más rico del planeta), es también el principal patrocinador del macro evento, hasta el punto de que su nombre oficial es America's Cup Louis Vuitton.

“Cada vestido, cada complemento, cada foto, cada paso avanzando por la pasarela que se ha montado en el parque, malmetiendo el patrimonio de la ciudad, implica pisar nuestros derechos como vecinos y vecinas”, han remarcado los concentrados. Con esto, hacen referencia a los destrozos ocasionados en un tramo de escaleras del parque, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, durante los preparativos del desfile.

Desde el Ayuntamiento, atribuyen los desperfectos a un “error humano” y aseguran que las reparaciones serán sufragadas por la empresa. Pero ninguna de las dos partes ha accedido a responder a cuánto ascienden los gastos ni tampoco por cuánto dinero ha alquilado Louis Vuitton el recinto del Park Güell.

“El desembarco de los mega ricos es el inicio de la Copa Amèrica, uno de los eventos deportivos más clasistas que se conocen. Cada maniobra será un paso más en el proceso de destrucción, patrocinada por Louis Vuitton, de lo que queda de la Barceloneta portuaria y popular”, han añadido.

La exclusiva marca de ropa, en tanto que principal patrocinadora de la Copa, celebrará diversos actos en Barcelona antes de que inicie la competición, pero el mas sonado ha sido el del Park Güell. Se trata de uno de los iconos de la ciudad que está sujeto a estrictas normas de conservación y prevención de daño, por lo que realizar una actividad, evento o grabación es una tarea muy complicada.

Según se puede ver en la web del recinto, la normativa no permite autorizar peticiones para realizar eventos que no tengan finalidades científicas o formativas vinculadas al patrimonio. Igualmente, se especifica que sólo se permitirán actividades artísticas y musicales en casos excepcionales y con finalidades no lucrativas.

Así pues, el desfile de Louis Vuitton no debería haber sido autorizado. Pero ni el Ayuntamiento ni B:SM, organismo que gestiona el parque, ha contestado a las preguntas de este medio sobre por qué la marca de moda ha podido organizar este evento.

Desde la organización y el consistorio se asegura que estos eventos atraen “turismo de calidad”, pero los concentrados consideran que “no es la solución a los problemas de masificación turística” sino la “apertura de otra línea de negocio que apuntala la lógica extractivista”, han afirmado en un comunicado firmado por las asociaciones de vecinos de los barrios del Coll, el Carmel, Can Baró, La Salut, Vallcarca, así como por la plataforma No a la Copa Amèrica.