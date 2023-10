Feijóo reta a Puigdemont a obedecer al Consell per la República y bloquear la investidura

Alberto Núñez Feijóo ha hecho suya la máxima de que en tiempo de guerra todo agujero es trinchera y se ha agarrado este miércoles a la opinión de dos organizaciones que le son absolutamente ajenas, como el Consell per la República y Podemos, para advertir contra una posible investidura de Pedro Sánchez. “Junts que tanto habla sobre el derecho a decidir, pues eso es una forma de decicir”, ha retado Feijóo, señalando la consulta en la que las bases de la entidad independentista se posicionaron a favor de bloquear la investidura.

Algo parecido ha hecho unos minutos antes con Podemos, que manifestaron que desconocían el acuerdo de Gobierno y de quienes ha recordado que tienen cinco escaños. “Los mismos que el PNV, uno menos que Bildu, dos menos que ERC y Junts”, ha repasado. “Sin Podemos no hay Gobierno de España. Sería bueno que se pongan de acuerdo, si no para el contenido del pacto, para los ministerios que piden. Porque si no habrá una crisis, si no ahora, les garantizo que sí durante la legislatura”, ha resumido el líder del PP.

En vista de los ejemplos que ha usado, la audiencia que ha seguido la conferencia ha comprobado que al líder del PP comienzan a acabársele los recursos propios para tratar de deslegitimar la investidura de Pedro Sánchez. Ni la decisión tomada por el Consell per la República, con una participación que no llegó al 5% de los inscritos, ni las desavenencias entre Podemos y sus socios de coalición son en este momento el principal escollo de la investidura, que está pendiente de un acuerdo con los independentistas, sobre todo con Carles Puigdemont.

Un acuerdo contra el que ha cargado, a pesar de que Feijóo ha asegurado que “hay que normalizar las relaciones con el nacionalismo catalán desde la discrepancia”. Una normalización que debe servir para “mejorar el bienestar de los catalanes”. El dirigente del PP ha asegurado además que conoce a Puigdemont de la etapa en la que ambos coincidieron como presidentes autonómicos y ha admitido que después de las elecciones ha habido contactos “no personales ni directos”, pero sí “indirectos”, con el expresident en el marco de las negociaciones para su investidura. Según ha relatado, Puigdemont le reclamó una amnistía que él no podía concederle. Del eurodiputado de Junts ha valorado sin embargo que, a diferencia de otros dirigentes políticos, “no miente”.

El líder del PP se ha referido también a las supuestas semejanzas entre su electorado y el de Puigdemont, pues ha considerado que la principal razón que tiene un votante de Junts para oponerse al pacto con Sánchez no es nada relativo a la cuestión nacional, sino más bien un eventual desacuerdo con la política económica del Gobierno. “Yo comprendo que haya muchos militantes de Junts que no compartan el planteamiento económico, empresarial o industrial de Sumar, en el que está el Partido Comunista”, ha asegurado Feijóo, tras asegurar que la consulta en el Consell de la República había arrojado un resultado “contundente”.

Sobre el acuerdo para un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar presentado este martes, Feijóo lo ha desacreditado tachándolo de “teatro”. “Todo forma parte de una cierta mascarada para tapar la verdad, y esta es que los únicos protagonistas son los partidos independentistas; Sánchez es un actor de reparto”, ha dicho. Además ha asegurado que el contenido del acuerdo es un “compendio de incumplimientos” de los anuncios de la pasada legislatura.

El líder del PP había acudido este miércoles al Fórum Europa de Barcelona a hablar, según ha anunciado, de la mentira. “O al menos de mi verdad”, ha concedido. A partir de ese momento, ha pronunciado una intervención de cerca de una hora en la que ha dado su particular visión sobre Catalunya. Allí, ante algunos de los empresarios y políticos que en el año 2017 lideraron la reacción al procés, ha tratado de argumentar que hoy las cosas están peor para la ciudadanía que en aquel momento álgido del octubre independentista.

Las pruebas para sostener esa afirmación, que va en contra de lo que muchos de los simpatizantes del PP en Catalunya sienten, han sido un listado de datos económicos entre los que había un poco de todo. El PIB de la Comunidad de Madrid ha superado al de Catalunya, la deuda de Catalunya ha crecido y los trenes de Rodalies tienen más incidencias ahora que hace una década, ha citado, entre otras, sin temor a hablar de problemas que en Catalunya se imputan con frecuencia a la gestión que hizo el PP de Mariano Rajoy desde el Gobierno.

A la conferencia han acudido algunos de los políticos catalanes que tienen más afinidad con el gallego, como Daniel Sirera, concejal en Barcelona, o Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, pero también Xavier García Albiol, la eurodiputada Dolors Montserrat e incluso el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha tenido fuertes diferencias con el líder nacional de su partido en los últimos meses. Entre los asistentes también estaba el expresident José Montilla, a quien Feijóo ha agradecido la presencia.