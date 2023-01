El futbolista Dani Alves, detenido tras declarar como acusado por agresión sexual

El exjugador del Barça Dani Alves ha declarado este viernes a primera hora ante los Mossos d'Esquadra, acusado por un delito de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Tras prestar declaración ha sido conducido a la Ciudad de la Justicia para pasar a disposición judicial.

Una mujer denunció a Alves por agresión sexual en la discoteca Sutton, situada en la zona alta de la capital catalana. Los hechos habrían pasado la noche del 30 de diciembre. La víctima, de 23 años, avisó los vigilantes de seguridad de que el jugador de fútbol le había realizado tocamientos que ella no había consentido. Días después presentó una denuncia y los Mossos abrieron una investigación para aclarar los hechos.

El futbolista, de 39 años, ha acudido a primera hora a la comisaría de Les Corts de Barcelona para prestar declaración. Sobre las 10 de la mañana ha abandonado el recinto en un coche de la policía catalana y será el juez quien decida ahora sobre su situación provisional mientras instruye el caso.

Los tocamientos habrían ocurrido en el interior de la discoteca. La mujer avisó a los pocos minutos a las amigas con las que había acudido al local, que a su vez alertaron a los responsables de seguridad. Inmediatamente se activó el protocolo contra agresiones sexuales en el ocio nocturno que tienen varias salas en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra llegó a la discoteca, Alves ya la había abandonado.

Tras la denuncia, Alves negó los hechos que se le imputan. El pasado 5 de enero envió un vídeo a Antena 3 en el que negó ser un “agresor” y aseguró que no conocía de nada a la denunciante. Sí que reconoció haber estado en la discoteca Sutton la noche en la que ocurrió la supuesta agresión. “Quien me conoce sabe que me encanta bailar”, afirmó. “Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás”.

Alves es jugador del Pumas mexicano desde julio de 2022, al que llegó después de su segunda etapa en el F.C. Barcelona. El jugador mantiene varios vínculos con la capital catalana y acude de vez en cuando a la misma pese a que ya no juega en el Barça.