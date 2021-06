La Generalitat "no bloqueará" la ampliación del Prat pero pide a Aena que garantice un proyecto sostenible

La ampliación del Aeropuerto de El Prat continúa desbrozando el camino aunque aún está lejos de recibir la luz verde. Este lunes la Generalitat se ha reunido con diversos agentes implicados en el proyecto, como los responsables de Aena, el Gobierno central y los ayuntamientos de Barcelona y otros municipios afectados, para comenzar a buscar las complicidades necesarias para hacer realidad las inversiones previstas, que alcanzan los 1.700 millones de euros a lo largo de más de una década. "No bloquearemos estas inversiones, las llevamos tiempo reclamando", ha asegurado el vicepresident Jordi Puigneró, quien sin embargo sí se ha alineado con el sentir mayoritario de los ayuntamientos para exigir al gestor aeroportuario una serie de condiciones medioambientales y un proyecto sostenible.

El requisito más importante, y el principal escollo hasta el momento, es la cuestión medioambiental. La ampliación del aeropuerto de Barcelona implicaría la destrucción parcial de un área protegida por la Unión Europea, un impacto en la biodiversidad que preocupan tanto a organizaciones ecologistas como a colectivos de vecinos y diversas instituciones. En este sentido, el Govern ha reclamado a Aena que introduzca en el plan director del proyecto la propuesta medioambiental que tiene previsto realizar y que cumpla con los estándares europeos.

El Ejecutivo catalán ha asegurado además que la reunión institucional celebrada se derivará hacia una mesa técnica que comenzará a trabajar de forma inmediata. Será esta mesa la que deberá evaluar los informes técnicos, que este lunes no se han enseñado a los participantes y, sobre todo, cuál es la propuesta concreta respecto al espacio protegido de La Ricarda, parte de la Red Natura 2000. El Govern subraya la necesidad de que cualquier proyecto pueda contar con el visto bueno de las instituciones europeas algo que, a falta de conocer los detalles, resulta difícil con la actual propuesta de compensar aéreas protegidas en otras zonas.

Otro de los requisitos expuestos por Puigneró es que las mejoras en la infraestructura barcelonesa se completen con inversiones en el conjunto del sistema aeroportuario catalán, incluyendo los de Girona y Reus. En concreto, el vicepresident ha considerado que los tres aeropuertos deben unirse mediante vía ferroviaria de alta velocidad. "Hemos dejado muy claro que si no se hacen interconexiones mediante AVE en Reus y Girona, nosotros no vamos a jugar esta partida", ha asegurado el responsable de Territorio. En su turno, el secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Pedro Saura, se ha mostrado abierto a esta reclamación del Govern y ha considerado que estas mejoras en las conexiones ya están previstas.

Saura, que ha acudido acompañado por el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha mostrado la urgencia que el Ministerio tiene en que las instituciones catalanas se posicionen sobre el proyecto. Según ha expresado, las inversiones en todo el sistema aeroportuario español deben decidirse en los próximos meses. "Hace falta tomar decisiones y es urgente tomarlas", ha asegurado, tras afirmar que, para el Gobierno, "es importante desde el punto de vista de la competitividad y la atracción de talento y trabajo que Barcelona tenga un aeropuerto hub".

Con todo, con sus peticiones sobre un plan que pueda convencer a los responsables europeos tanto el Ejecutivo catalán como los ayuntamientos de Barcelona y El Prat han puesto sobre la mesa la posibilidad de modificar la propuesta inicial del gestor aeroportuario. En este sentido la alcaldesa de Barcelona ha recordado que su ayuntamiento considera que las inversiones en infraestructuras son "necesarias" y que todos quieren "mejorar las conexiones", pero ha exigido que estas se realicen teniendo en cuenta la necesidad de preservar la biodiversidad y la reducción de emisiones. "Tanto Catalunya como Barcelona han declarado la emergencia climática", ha recordado.

"Valoramos positiva y necesaria esta mesa, que ojalá se hubiera celebrado antes", ha dicho Colau, que sin embargo ha vuelto a reclamar la necesidad de que las instituciones tengan "todos los datos y toda la información" de la que aún no disponen. "Informes económicos, sobre al evolución del sistema aeroportuario, sobre qué objetivos se persiguen, informe de impacto medioambiental, tanto en el territorio como sobre las emisiones… todos estos informes hasta ahora no los hemos tenido", ha lamentado Colau. La alcaldesa además no ha ocultado su decepción por la posición manifestada por Aena que, según ha explicado, les ha conminado a dar un sí o no a su propuesta inicial. La edil de Barcelona considera, en cambio, que el proyecto debe estar abierto a modificaciones.

En un sentido más contundente se ha expresado el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, del mismo partido que Colau, que ha cargado contra la posición de Aena y el Ministerio por querer "cargarse un espacio protegido" y pretender hacerlo "sin buscar alternativas". "Parole, parole, parole", ha asegurado Mijoler, que se ha confesado "enfadado e indignado" porque Aena no haya llevado a la mesa institucional ninguno de los informes técnicos. "No solo no nos dan ninguna argumentación, no solo no hay ninguna información, sino que además se nos ha intentado hacer un chantaje. Tenemos que decidir y tenemos que decidir que sí a la destrucción de la Ricarda, porque no plantean ninguna alternativa, y lo hemos de decidir en el plazo de un mes, porque si no lo hacemos seremos los malos que no han querido una inversión para el territorio de Catalunya, y los que estamos en contra estamos en contra del progreso", ha lanzado contundente el alcalde.

Mijoler no se ha quedado ahí y ha afirmado además que el secretario de estado de Transportes les había apremiado a dar un sí al proyecto. "Textualmente se nos ha dicho por parte de Aena que las inversiones en Madrid no son tan complicadas de hacer y que por tanto, si los catalanes no quieren estas inversiones, hay otros lugares donde hacerlas, si no quieren un hub internacional de la forma que nosotros decimos, nos los llevamos a Madrid", ha relatado el alcalde en tono indignado.