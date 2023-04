La Generalitat recula y permitirá llenar piscinas municipales y comunitarias a pesar de la sequía

El Govern de la Generalitat ha decidido echar a andar sus medidas contra la sequía en solitario, a pesar de las discrepancias de la oposición. Este martes el ejecutivo ha aprobado las propuestas que puso sobre la mesa ante los partidos durante la cumbre especial por la sequía del pasado viernes, que acabó en fallida por la falta de acuerdos.

Una de las medidas más destacadas aprobadas por el Govern es que las piscinas comunitarias, municipales o “asimilables” se podrán llenar este verano, a pesar de las restricciones en el uso del agua que se han estado aprobando durante las últimas semanas.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que se optará por modificar el plan especial contra la sequía, que hasta ahora no permitía llenar piscinas. Este cambio se debe a razones de salud pública y se busca que estos equipamientos puedan ser refugios climáticos durante el calor del verano.

El ejecutivo todavía no ha detallado cuáles se entenderá que tienen carácter comunitario, pero ha asegurado que se está trabajando para que quede especificado en el nuevo plan. Además, se ha aprobado una línea de 50 millones de euros adicionales para que los ayuntamientos hagan obras que mejoren el abastecimiento de agua.

Sin moratoria para las sanciones

Las sanciones son el punto que más encalló la cumbre del pasado viernes, sobre todo debido a los desencuentros en lo que a la fecha de inicio de posibles multas se refiere. Actualmente, el decreto del Govern plantea un régimen sancionador para los ayuntamientos que incumplan las medidas, aunque en la cumbre se propuso una moratoria hasta el 1 de julio, a la que el PSC y Junts se opusieron.

Plaja ha recordado que como no se llegó a un acuerdo para modificar el decreto, el régimen sancionador sigue vigente. A pesar de eso, ha subrayado que todavía no se ha multado a ningún consistorio y ha asegurado que, aunque no hay ninguna moratoria, “es posible que, de momento, no haya sanciones inmediatas”.

En esta línea, la portavoz del Govern ha recordado que las multas no están pensadas para municipios que hayan usado más agua de la permitida por desconocimiento o por fugas, sino para aquellos que “de manera consciente o egoísta no responden como la mayoría”.

Así, Plaja ha lamentado que, por culpa del desacuerdo en las sanciones, no se pudiera rubricar un pacto con los grupos parlamentarios y ha recordado que todas las fuerzas políticas “vieron bien y aplaudieron” el resto de medidas que planteó el Govern y que han sido aprobadas este martes.

Igualmente, el ejecutivo se ha comprometido a convocar el próximo junio la Mesa Nacional del Agua, que pretende vertebrar un nuevo pacto “que tenga presenta la biodiversidad y el bienestar de las personas en contexto de cambio climático”. La fecha se plantea para pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo; Plaja ha asegurado que, aunque este encuentro es “muy importante”, “no urge” porque no está pensada para gestionar la emergencia.