Dos jueces del Constitucional creen que la condena a los 'Jordis' "amenaza con empobrecer" la democracia

El análisis de las condenas a los líderes sociales del procés y su impacto en el derecho de reunión ha ahondado la grieta abierta en el Tribunal Constitucional tras el primer examen a la sentencia del Supremo. Sigue habiendo solo dos jueces críticos frente a la mayoría, pero los términos empleados por los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Maria Luísa Balaguer son mucho más contundentes que en sentencias anteriores, hasta el punto de advertir de que las condenas de nuevo años de prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart suponen "un devastador efecto desaliento" sobre el derecho de reunión "que amenaza con empobrecer nuestra democracia".

El voto particular de los dos magistrados no se limita a repetir que las penas que impuso sentencia del procés al presidente de Òmnium y el exlíder de la ANC fueron "desproporcionadas", como en el caso de los exconsellers Rull y Turull. El documento cita más de una docena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –instancia ante la que ahora acudirán los presos–, para resaltar las diferencias entre los dos líderes sociales con el resto de condenados ya que no ocupaban responsabilidades institucionales, y el impacto de la condena a nueve años de cárcel por sedición en el derecho de reunión de toda la ciudadanía.

La injerencia en el derecho de reunión de Sànchez y Cuixart que supuso la sentencia del procés fue "desproporcionada" por las circunstancias específicas de ambos líderes. En primer lugar porque eran líderes sociales cuyas posibilidades de participación e interlocución en el debate público "están especialmente garantizadas", remarca el voto particular, por el derecho de reunión. Pero además los jueces descartan que se puedan atribuir los actos violentos del 20-S o el 1-O a Sànchez y Cuixart, ya que, remarcan, ambas protestas se desarrollaron "por medios estrictamente pacíficos aunque tuvieran la finalidad de obstruir la efectividad de resoluciones jurisdiccionales". Y en cualquier caso, añaden, su objetivo –como resaltó la propia sentencia del Supremo– no era propiciar un "levantamiento social" en favor de la independencia, sino presionar al Gobierno de la Nación para negociar una consulta popular.

Por todo ello los jueces creen que la condena a Sànchez y Cuixart amenaza con "alinear" a España "con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales" y "alejar" a nuestro país "de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas".

En cambio la mayoría del tribunal considera que la condena del Supremp "no responde a una conducta que constituya ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión". Por el contrario, remarca la sentencia, Cuixart y Sànchez promovieron "la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional, o de otros tribunales, dirigidas a tutelar el ordenamiento jurídico vigente frente a las actuaciones dirigidas a desconocerlo o desbordarlo”. Y destacan que Sànchez y Cuixart no han sido condenados por efectuar un llamamiento a la movilización ciudadana, sino por “la simultánea aceptación e incitación al incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla”.