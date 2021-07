Una jueza imputa por delito de odio a una jubilada por un comentario en Facebook contra un guardia civil

Una jueza de Tortosa (Tarragona) ha imputado por delito de odio, injurias y amenazas a la maestra jubilada de Palafrugell (Girona) Mariona Reig, de 70 años, por un comentario que hizo en Facebook en contra de un agente de la Guardia Civil que participó en el operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017. La docente retirada ha comparecido este martes por videoconferencia desde los juzgados de la Bisbal d'Empordà (Girona) por los problemas de movilidad que padece. Se ha acogido a su derecho a no declarar.

A Reig se la investiga por un comentario en Facebook contra un guardia civil que participó en las cargas del 1-O. La foto del agente se difundió por el Facebook después del referéndum. Se le identificaba como uno de los guardias civiles que había participado en las cargas que hubo en Sant Carles de la Ràpita y Roquetes. La maestra, en concreto, escribió en la red social: "¿Vive en Tortosa? Hagámosle una visita y le devolvemos el favor". En la causa, abierta en 2017, hay otros cinco investigados.

Según fuentes jurídicas, la jueza María del Rocío Moreno ha mantenido la imputación por delito de odio después que la abogada de Reig, Montse Vinyets, se lo preguntara este martes. Todo ello pese a que la Fiscalía había pedido descartar este delito habida cuenta de que los agentes de la autoridad no pueden ser, por su profesión, víctimas de delito de odio, un tipo penal destinado a proteger a minorías vulnerables por su raza, religión u orientación sexual.

Así lo han recordado varias resoluciones judiciales en los últimos años cuando, a raíz del procés, policías han pretendido presentarse como víctimas de este delito. "Cualquier expresión de hostilidad, aunque sea ofensiva, no constituye un delito de odio", resolvió la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hace tres años al archivar la causa sobre los tuits de un diputado de ERC contra la Guardia Civil y la Policía. Los jueces también han descartado que sea delito de odio vincular independentismo y nazismo.

A la salida del juzgado, Reig ha explicado que está "muy tranquila" porque no ha hecho "nada" y que su comentario en Facebook no tenía "ninguna importancia". "Diré lo que me parezca, me he pasado media vida enseñando conocimientos, pero por encima de todo, valores. ¿Vosotros creéis que he amenazado a alguien cuando no lo permitía ni en el patio ni en clase?", ha enfatizado la docente, informa la ACN.

"La única decisión correcta y jurídicamente aplicable sería un archivo total, porque no hay ningún hecho constitutivo de delito, el comentario de Facebook es totalmente inocuo", ha valorado la letrada de la profesora, Montse Vinyets. La abogada ha apuntado a que detrás de la causa se esconde "una pretensión económica por parte del denunciante", ya que el guardia civil se encuentra de baja y tiene reconocida una invalidez del 50% a raíz de estos hechos.

"Alega que ha sufrido numerosos perjuicios morales, físicos y psicológicos, pero hay muchos informes médicos a la causa que las defensas hemos entrado a discutir porque nos parece que no hay relación entre los hechos denunciados y las consecuencias que recogen los informes", ha aseverado Vinyets.