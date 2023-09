Junts y ERC se unen en el Ayuntamiento de Barcelona para presionar al PSC sobre la amnistía

Demostración de sintonía entre Junts y ERC en Barcelona que choca con la distancia que existe entre ambas formaciones en el Congreso o en el Parlament. Los dos partidos han ofrecido este martes una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de la capital catalana para presentar una proposición sobre la posible amnistía a los encausados por el procés con el objetivo de que el PSC, el partido que ostenta el gobierno en la ciudad, se posicione.

Los líderes de Junts y de ERC, Xavier Trias y Ernest Maragall, respectivamente, aspiran a que el alcalde Jaume Collboni y sus nueve concejales voten a favor. “No podría entender que el PSC vote en contra”, ha manifestado el republicano. Y el de Junts ha ido más allá: “Se pueden abstener, pero creo que no votarán en contra”. Ambos han desvelado que los socialistas han elaborado también una proposición sobre esta cuestión, aunque mucho más genérica.

El texto, que se votaría este viernes en el plenario municipal, pide apoyo para una Ley de Amnistía en las Cortes en referencia a los “hechos, acciones u omisiones de intencionalidad política vinculados al ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya” tipificados como delito y registrados desde el 1 de enero de 2013. Su objetivo, alegan en la proposición, es “devolver el legítimo y necesario debate democrático a la vía política, garantizando la no reiteración de acciones judiciales o administrativas que quieran perseguirlo o negarlo”.

Trias y Maragall han argumentado que el conflicto de Catalunya con el Estado es “político” y no “judicial” y que por ello debe abordarse fuera de los juzgados.

Junts y ERC mantienen buenas relaciones en la capital catalana, todo lo contrario de lo que ocurre entre ambas formaciones independentistas fuera del consistorio. Este entendimiento se debe a que ambas formaciones alcanzaron un pacto de gobierno para investir a Xavier Trias después de las elecciones municipales, una alianza de 16 concejales que sin embargo no fue suficiente para lograr el gobierno municipal, puesto que en el último instante Collboni convenció a Barcelona en Comú y PP para que le dieran a él la vara de alcalde. “El hecho de hacerlo juntos es hacer un mejor servicio al país, trabajar conjuntamente en lo que compartimos y de una forma no solo retórica”, ha celebrado Maragall sobre la propuesta común de ambos.

Con todo, no se trata de una alianza cerrada, puesto que Trias se ha ofrecido igualmente a Collboni para negociar pactos de estabilidad e incluso de gobierno. El alcalde le ha respondido que no cierra la puerta a nada, aunque no esconde que su prioridad es pactar con las fuerzas progresistas: BComú y ERC.