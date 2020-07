JxCat sube y disputaría a ERC el primer puesto en las elecciones catalanas, según el CEO

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha publicado este viernes la imagen actual del ambiente preelectoral que se vive en Catalunya. La victoria de ERC que vaticinaban las encuestas durante meses se va desdibujando y Junts per Catalunya (JxCat) ha ido recortando distancias hasta casi empatar con sus rivales y no obstante socios de Govern. La historia de 2017, cuando Carles Puigdemont le ganó la contienda a Oriol Junqueras en el último momento, puede repetirse.

Según el barómetro del 'CIS catalán', ERC ganaría las elecciones en Catalunya con 33-34 escaños, misma cifra que en la encuesta anterior y que en las últimas elecciones. JxCat le pisa los talones, con 32-33 escaños tras subir cuatro diputados respecto al primer trimestre del año. Sumando los 6-7 diputados que el CEO otorga a la CUP, el independentismo mantendría una holgada mayoría en el Parlament, con una horquilla de entre 71 y 74 escaños, entre tres y seis por encima de la mayoría absoluta. .

Ciudadanos, ganador de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, sufriría un batacazo y bajaría de 36 a 19 diputados. El PSC sigue con su tendencia al alza y se consolida en el tercer lugar del podio con 24 escaños, siete más que los que tiene ahora. Los 'comuns' suben ligeramente y pasarían de 8 a 9-10 escaños, al igual que el PP, al que la encuesta otorga 6-7 representantes en el Parlament frente a los 4 actuales. El CEO también constata la entrada de Vox en la Cámara catalana con 3-4 diputados.

En lo que respecta al debate independentista, el 'no' a la independencia sigue superando al 'sí'. Desde el CEO de mayo de 2019, en el que los contrarios a la independencia batieron por primer vez a los partidarios desde el 1-O, las diferencias se han agradado y los partidarios del 'no' suben en cada encuesta mientras descienden los del 'sí'. En julio del año pasado, un 48,3% de los encuestados optaba por el 'no' por un 44%. Doce meses después, los contrarios a la secesión alcanzan el 50% mientras que los independentistas bajan al 42%.

Pese a que es un escenario más lejano que las elecciones al Parlament, que si la COVID-19 lo permite se celebrarán en otoño, el CEO también pregunta por los comicios al Congreso. Los datos que arroja la encuesta son prácticamente calcados a los resultados de las generales del 10-N: ERC volvería a ganar en Catalunya con 13-14 escaños –los mismo o uno más que ahora–, seguida del PSC, que repetiría 12 escaños.

JxCat seguiría con sus 8 escaños o perdería uno, los 'comuns' igualarían sus siete diputados, al igual que los dos de la CUP y Vox. Por último, Ciudadanos repetiría su único escaño por Catalunya o lograría otro, mientras que el PP igualaría sus tres diputados o retrocedería uno.

La encuesta del CEO se realizó entre el 25 de julio y el 21 de julio, una vez superada la peor fase de la pandemia en marzo y abril pero cuando los rebrotes en Lleida y Barcelona constataron la falta de previsión del Govern para dotarse de rastreadores y herramientas de gestión del virus una vez recuperó las competencias y la autoridad sanitaria tras el estado de alarma. Tanto la conselleria de Salud como la de Asuntos Sociales, de la que dependen la residencias, están en manos de ERC.

Los encuestados dan un aprobado raspado a la gestión de la pandemia del Govern (5,04), y suspenden la del Gobierno (4,43). La institución que mejor valoración obtiene son los Mossos d'Esquadra, con un 6,37 de nota media, seguida por los ayuntamientos (5,82), la Organización Mundial de la Salud (5,5) y los medios de comunicación (5,21), y la peor valorada es la Monarquía española (1,59) y la Iglesia católica (2,22).

En otra pregunta, el CEO pide a los encuestados situar en una escala del 0 al 10 la actuación de varios sectores de la Generalitat durante la pandemia y el mejor valorado es protección civil –Bomberos y Mossos, entre otros– con un 6,88, seguido de la atención sanitaria, con un 6,64, las escuelas (5,49) y la comunicación del Govern (5,14), mientras que las residencias de ancianos es el único que obtiene un suspenso, con un 3,29 de media.