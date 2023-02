Laura Borràs declarará al final del juicio para poder responder a los acusados que la incriminarán

Cambio de agenda en el juicio a Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha permitido a la líder de Junts declarar al final del juicio. De esta forma, Borràs podrá responder a su incriminación que los otros dos acusados, su amigo Isaías H. y Andreu P., realizarán el próximo lunes.

Laura Borràs, ante el juicio que puede acabar con su carrera política

Más

No es habitual, aunque no inédito, que unos acusados declaren al inicio del juicio y otros al final. Más allá de esta circunstancia, el peculiar orden de las declaraciones no hace sino constatar el pacto al que Isaías H. y Andreu P. han llegado con la Fiscalía para señalar que los contratos bajo sospecha los suscribieron a instancias de Borràs y ver rebajada así su pena al final del juicio.

La declaración de Borràs se producirá una vez termine el desfile de tres decenas de testigos y peritos y todavía no hay una fecha para ello, aunque previsiblemente sea a finales de febrero.

Ha sido lo más destacado de la sesión que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha programado para este martes y que ha servido para que la defensa de Borràs denunciara más vulneraciones de derechos fundamentales, que por ahora el tribunal no ha atendido. Será el lunes, cuando el tribunal responda al resto de las cuestiones previas planteadas por los abogados de la líder de Junts, Gonzalo Boye e Isabel Elbal.

Una vez el tribunal se pronuncie, Isaías H. y Andreu P. consumarán su incriminación contra Borràs. Sus palabras supondrán un revés para la líder de Junts, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por adjudicar 18 contratos a dedo a Isaías H. entre los años 2013 y 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por valor de 335.700 euros.

Más allá de las palabras en su contra de los otros acusados, la Fiscalía cuenta con más bazas en su acusación. En especial, los correos, audios y documentos atribuidos a Borràs y que la líder de Junts quiere anular para salir absuelta de una vista oral que en caso contrario puede ser el final de su carrera política.

En paralelo al juicio, seguirá el intento de los abogados de Borràs de acusar a los letrados de los otros dos acusados de vulnerar el derecho de defensa de la líder de Junts por negociar con la Fiscalía tras tres años de frente común, extremo que desmienten los abogados de Isaías H. y Andreu P. Cabe recordar que este tipo de pactos parciales entre acusados y Fiscalía no son nuevos; ya se produjeron, por ejemplo, en el caso Palau.

Este martes Barrientos también ha rechazado la suspensión de la vista solicitada por la defensa de Borràs por los cambios introducidos por la Fiscalía en su escrito de acusación el viernes. El presidente del tribunal ha valorado que las modificaciones del fiscal “no son esenciales”, por lo que “no hay ningún elemento para considerar que altere las posibilidades defensivas” de Borràs.