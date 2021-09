Miles de personas exigen en Barcelona la paralización definitiva de la ampliación de El Prat

Una multitud de personas ha tomado la calle en Barcelona este domingo para exigir que se descarte definitivamente la polémica ampliación del aeropuerto de El Prat, hoy paralizada por el Gobierno, y de cualquier infraestructura aeroportuaria debido a la emergencia climática. Convocados por Zeroport y 'Xarxa per la Justícia Climàtica' –dos plataformas que congregan a cientos de entidades ecologistas y sociales–, los manifestantes han ocupado la calle Tarragona bajo el lema "Ampliaciones, no. En lucha por el clima, la salud y la vida".

La Generalitat sabía desde julio que la propuesta de Aena para El Prat afectaba al espacio protegido

Saber más

Dispersos entre las plazas Països Catalans y Espanya, los asistentes han coreado lemas como "justicia climática ya" y "no a la ampliación" o "más calabacines y menos aviones", mientras esperaban a que comenzasen los parlamentos, que se han demorado tras una actuación musical. "La ampliación no está aparcada, están negociando y se plantea retomarlo en cinco años o incluso uno, cuando esto va en contra de las declaraciones climáticas firmadas por las Administraciones", declaraba desde la protesta Dani Pardo, uno de los portavoces de Zeroport y miembro de la plataforma ABDT.

La cancelación del proyecto de Aena por desavenencias con la Generalitat se vivió como una victoria por parte del movimiento ecologista, especialmente porque esto supone que no se dañará la laguna protegida de La Ricarda. Pero las entidades, que ya habían convocado la manifestación para este domingo, quisieron mantenerla. No solo porque no se fían de que el plan haya sido aparcado para siempre, sino porque consideran su lista de demandas sigue vigente: desde el cierre de aeropuertos deficitarios y la eliminación de vuelos que tengan alternativa ferroviaria hasta una mejor protección de toda la zona del Delta del Llobregat.

"Para mí lo de la Ricarda no es en absoluto el principal motivo de que hayamos venido", manifestaba Joan Vallvé, del barrio barcelonés del Guinardó, que ha acudido junto a su mujer e hija. "Lo que más nos preocupa es que aumenten las emisiones tal y como estamos, y que quieran que haya más turismo en una ciudad tan colapsada como Barcelona", añadía.

La concentración cuenta con 40 columnas procedentes de distintos barrios de Barcelona y otras ciudades catalanas, algunas de ellas conectadas a reivindicaciones territoriales y medioambientales que nada tienen que ver con el Aeropuerto de El Prat, pero que ven en esta protesta un catalizador del malestar por la emergencia climática y el actual modelo económico. De esta forma, se han citado en la manifestación desde la plataforma Stop Juegos Olímpicos, contra el proyecto olímpico para el Pirineo en 2030, hasta colectivos por el derecho a la vivienda y contra el turismo masivo. También el sindicato agrario Unión de Pagesos.

Entre los asistentes está previsto que se cuenten distintos representantes políticos. Se da por descontada la asistencia de los 'comuns', que desde los ayuntamientos de El Prat y Barcelona han batallado contra la ampliación y alentado el movimiento de protesta. Varios ediles del partido tenían previsto acudir, no así la alcaldesa Ada Colau, aunque por la mañana lanzó un mensaje en Telegram: "Digamos 'no' a las ampliaciones de aeropuertos, 'no' al negacionismo climático y al negacionismo económico que nos pone en peligro". También de la CUP han asistido diputados.

Una de las incógnitas durante días, que se despejó el viernes, es si acudirían miembros del Govern, tal y como dejó entrever en su día ERC y que dio argumentos al Gobierno para paralizar la inversión. Finalmente, no ha acudido nadie del Ejecutivo pero sí los republicanos Meritxell Serret, Raül Romeva y otros cargos del partido.