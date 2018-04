Los CDR, tras quedar en libertad una de sus activistas: "Ante la persecución, toca seguir luchando"

Los Comités de Defensa de la República (CDR) se han reafirmado este jueves en su estrategia de protestas y movilizaciones tras la puesta en libertad de una de sus activistas. "Ante la persecución política y policial, toca seguir luchando", han asegurado las asambleas en un comunicado conjunto leído por un abogado del colectivo antirrepresivo Alerta Solidària junto a más de 200 activistas en el Arco del Triunfo de Barcelona.

A criterio de los CDR, tanto la operación en la que resultó detenida la activista Tamara G.C. por a Guardia Civil como los otros seis arrestados por los Mossos d'Esquadra el pasado martes (todos han quedado en libertad) demuestran que los Comités "van por el buen camino". Según los activistas, las detenciones sólo buscan "generar miedo y tratar de desmovilizar" a los CDR algo, que, han advertido entre gritos de "huelga general", no se logrará.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido dejar en libertad a Tamara G. C., a quien no le imputa por terrorismo y rebelión, los delitos por los que fue detenida. El magistrado se ha limitado a acusarla de un delito de desórdenes públicos, según han informado fuentes jurídicas. El tribunal no ha tomado aún una decisión sobre su competencia para ocuparse de este caso a la espera de tomar declaración a otro investigado, aún sin localizar.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha insistido en que Tamara, a la que acusa de coordinar y dirigir los "sabotajes" de los CDR, debía ser acusada de un delito "con finalidad" de rebelión, sin descartar otros posibles delitos. Además, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido durante la vista que fuese enviada a prisión incondicional.

En este sentido, los activistas han lanzado además un mensaje hacia las investigaciones que apuntan hacia supuestos coordinadores o líderes de los CDR: "No tenemos líderes ni ejecutivas. Construimos vínculos entre las vecinas para responder a la represión en el marco de la no violencia".

"El Estado no frena sino que se acelera", han valorado los CDR, que lo han vinculado al "trabajo de concienciación y movilización por la República catalana" que hacen los Comités. También han criticado a los "partidos políticos y medios de comunicación que difunden mentiras para atacar a los CDR y crear un marco de represión que nos ponga en el punto de mira". "Las detenciones sólo hacen que reafirmarnos en nuestras convicciones. Resistiremos a todas las envestidas. La única vía es la república", han concluido.

En Peu de Pau se reivindica

No ha sido la única respuesta que desde los colectivos a favor de la independencia de Catalunya se ha dado este jueves. La asociación En Peu de Pau, que agrupa a activistas partidarios de la desobediencia civil no violenta, ha reunido a varios políticos, como por ejemplo el presidente del Parlament Roger Torrrent o la portavoz de los 'comuns', Elisenda Alemany, para reivindicar su labor después de aparecer en un informe de la Guardia Civil aportado a la causa por rebelión en el Supremo.

En un manifiesto, En Peu de Pau se ha reafirmado en que la "no violencia" no implica "inacción", y ha reivindicado que esta práctica es "solidaria, consciente y coherente en que el cómo importa tanto como el qué". Los activistas han apostado por "vía humanista para denunciar cada injusticia y desactivar todas las violencias" y "una ética resistente de la desobediencia civil pacífica para la transformación social ".