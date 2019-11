El Govern hace suya la posición de JxCat y reclama un relator si se establece una mesa de diálogo con el Gobierno

La consellera portavoz considera que en una eventual negociación debería haber un árbitro "reconocido por ambas partes", pese a que ERC no comparte esa exigencia La rueda de prensa tras la reunión semanal de los consellers ha puesto de manifiesto las diferentes opiniones que hay en el Govern sobre las condiciones de la investidura El Govern cree además que ambos presdentes deberían participar si se abre una negociación: "no tendría sentido un diálogo entre gobiernos donde no estén sus máximos responsables"