Puigdemont pide al Supremo que también consulte a la Justicia europea sobre su inmunidad

El expresident Carles Puigdemont quiere que el Tribunal Supremo le aplique el mismo trato que al líder de ERC, Oriol Junqueras, y consulte a la Justicia europea sobre su inmunidad como eurodiputado electo. Así lo ha planteado al Alto Tribunal la defensa del expresident en un recurso contra el rechazo del juez Pablo Llarena a dejar sin efecto la orden de detención vigente en España contra Puigdemont, que en la práctica le impide volver a España y jurar el cargo ante la Junta Electoral sin ser arrestado.

Puigdemont, al igual que varios de los exconsellers en Bélgica y Escocia, permanece procesado por rebelión y con una orden de detención vigente en España, pero no en el extranjero después del que el juez Llarena rechazara la entrega del expresident por malversación que acordó la justicia alemana. Previsiblemente, una vez se conozca la sentencia del procés, Llarena formulará una nueva euroorden.

El expresident pidió en junio a Llarena dejar sin efecto la orden de detención en España para jurar el cargo de eurodiputado, pero el juez lo rechazó. Ahora el expresident hace la misma petición ante los magistrados del Supremo que revisan las decisiones de Llarena. Al ser la última instancia en España que puede decidir sobre la cuestión, Puigdemont solicita a los magistrados plantear ante la Justicia europea varias cuestiones prejudiciales en caso de no estimar el recurso.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Puigdemont, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, plantea hasta 29 posibles cuestiones prejudiciales para que el Supremo envíe al TJUE. Las más relevantes versan sobre su inmunidad como eurodiputado electo. De tener ya inmunidad, los eurodiputados solo podrían ser detenidos con la autorización del Parlamento europeo.

Se trata de la principal controversia en el caso de los eurodiputados catalanes electos: tanto Puigdemont como Toní Comín –también electo por JxCat– y Junqueras sostienen que su inmunidad está en vigor desde el mismo momento en que resultaron elegidos el pasado 26 de mayo.

El Supremo ha planteado al TJUE tres preguntas sobre la inmunidad de Junqueras que el tribunal europeo dirimirá en una vista en octubre. En este sentido, en una referencia velada al caso de Junqueras, la defensa de Puigdemont indica que en el Supremo "existen serias dudas interpretativas de las normas de la Unión aplicables" al caso de los eurodiputados catalanes electos.

Por contra, la Fiscalía argumenta que la inmunidad solo se consigue una vez se adquiere de forma plena la condición de miembro del Parlamento Europeo, algo que los tres políticos no han podido consumar debido a la orden de prisión en España que pesa sobre Comín y Puigdemont y, en el caso de Junqueras, porque el Supremo le impidió salir de la cárcel para jurar el cargo.

A criterio de la defensa de Puigdemont, "es claro que la inmunidad perdería su finalidad si un Estado pudiera decidir someter a situación de prisión a un diputado electo de modo que no pudiera finalizar los trámites para tomar posesión de su escaño".

De ahí que en una de las preguntas sugeridas, la defensa pida elevar al TJUE sea si la inmunidad –el derecho de los diputados a no ser detenidos, procesados o juzgados sin la autorización de la Eurocámara– se ve privada de efectos cuando los europarlamentarios electos no pueden acceder a ella "si no han cumplido antes determinados trámites posteriores a la proclamación", como por ejemplo la jura del cargo ante la JEC, algo que Puigdemont "no puede llevar a cabo debido a una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión".