Puigdemont vuelve a prometer que regresará a Catalunya con inmunidad si es elegido eurodiputado

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha vuelto a prometer este martes que regresará a Catalunya gracias a la inmunidad europea si es proclamado diputado electo del Parlamento Europeo. El líder de JxCat ha asegurado ante los micrófonos de Rac1 que la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria le permitiría moverse por todos los Estados en el mismo momento que se proclame su elección y antes incluso de recoger el acta, razón por la cual no podría ser detenido.

Puigdemont ha hecho esta afirmación dos días después de postularse como cabeza de lista de JxCat a las elecciones Europeas, asegurando que su equipo jurídico ha estudiado la situación legal que se abriría si ganara el escaño en Bruselas. Con todo, el expresident no ha dado detalles de la fórmula con la que piensa recoger el acta, que según la legislación española se toma de forma presencial ante la Junta Electoral Central, en Madrid. Sobre Puigdemont aún pesa una orden de detención en todo el territorio español.

No es la primera vez que el líder de JxCat promete volver a Catalunya. Durante la campaña a las elecciones catalanas de diciembre de 2017 la candidatura de Puigdemont se promocionó bajo un eslogan que rezaba "si quieres que vuelva el president has de votar al president". Tras eso, Puigdemont aseguró que volvería al Parlament si era investido, aunque no lo hizo una vez el president del Parlament fijó fecha para su investidura, el 30 de enero de 2018. Desde entonces JxCat ha explorado diversas fórmulas para investir a su líder de forma no presencial.