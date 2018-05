Quim Torra confía en que el PNV rechace los presupuestos si Rajoy mantiene el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este martes que confía en que el PNV no aprobará los Presupuestos Generales del Estado mientras el Gobierno de Mariano Rajoy mantenga el 155. "Los vascos son gente de palabra", ha asegurado el president en los micrófonos de Rac1. Los presupuestos se votarán este miércoles y los nacionalistas vascos han anunciado que intentarán hasta el último momento que la intervención de la autonomía catalana cese antes.

Torra ha explicado que, pese a que el Gobierno se ha negado a publicar el decreto de nombramiento de los consellers en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), "por el momento" se mantiene para este mismo miércoles la toma de posesión de todos los nombrados. Con todo, el mandatario catalán ha asegurado que están a la espera de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se pronuncie sobre el permiso solicitado por los designados Jordi Turull y Josep Rull para tomar posesión.

"Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno español sobre los motivos de no hacer un acto debido", ha indicado Torra en referencia a la decisión del Gobierno de congelar el decreto de nombramiento. A su entender no hay "razones jurídicas" que permitan tomar esa decisión de forma arbitraria. "Si no lo publican nos obligan a tomar acciones legales contra el Estado", ha considerado Torra.

El president Torra ha explicado también que esta misma semana la Generalitat enviará una carta a los líderes europeos para ponerles al corriente de esta situación de bloqueo en la formación del Govern catalán. "Intentaremos que en Europa vean esta crisis catalana, que es una crisis política y de dimensión europea", ha asegurado. En el capítulo de las misivas, Torra también ha asegurado que responderá en los próximos días la carta remitida por Pedro Sánchez para decirle que las personas que se mantienen en el extranjero para eludir la justicia española no son exiliados sino fugados.

Torra ha desgranado además algunos de los puntos de su programa de gobierno, comprometiéndose con un programa social encaminado en el primer momento a reparar la intervención de la autonomía. "Lo primero es revertir los efectos del 155, por eso crearemos un comisionado para ello", ha indicado, reafirmando su compromiso también por recuperar el contenido de las leyes sociales tumbadas por el Constitucional.

En esta recuperación legislativa el president no ha contemplado traspasar las líneas legales. Tampoco en lo que respecta al debate independentista. "Ahora es el momento de buscar otro momento, de crecer y de no renunciar", ha considerado Torra, en unas tesis cercanas a las mostradas en los últimos tiempos por otras sensibilidades independentistas, como sus socios de ERC.