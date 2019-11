Víctor Terradellas niega que difundiera el procés en Rusia por orden de Puigdemont: “Siempre he ido por libre”

El exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas ha reconocido que se reunió con un exdiputado de Putin en Moscú en vísperas de la DUI, pero ha negado haberlo hecho por orden de Carles Puigdemont o del Govern. “Siempre he ido por libre”, ha dicho Terradellas.

En una entrevista en RAC-1, en la que ha definido a Puigdemont como “un muy buen amigo y patriota”, Terradellas ha definifido su promoción del procés en el exterior como una iniciativa personal: “Nunca he recibido una indicación del Govern, he hecho las cosas porque creía que las tenía que hacer”. También ha explicado que no ve a Puigdemont “desde hace unos meses”, si bien sí ha reconocido que se ha enviado algunos mensajes con el expresident en este periodo.

En el sumario del caso de presunto fraude en subvenciones a las entidades afines a CDC que dirigía Terradellas constan mensajes que envió el exdirigente a Puigdemont en vísperas de la DUI, en los le reprochó su intención inicial de convocar elecciones, porque, según adujo, tenía pendiente reunirse con “un emisario de Putin”. En septiembre de 2017, Terradellas se reunió en Moscú con el exdiputado de Rusia Unida Serguei Markov, que rechazó la oferta del convergente para que Rusia reconociera a Catalunya a cambio de que la nueva república hiciera lo propio con Crimea.

Terradellas se ha reafirmado en sus opiniones trasladadas a Puigdemont hace dos años en favor de la vía unilateral para justificar sus contactos con Markov, y lo ha vinculado con su concepción de las relaciones internacionales: “No hay apoyo internacional de ninguna manera si antes no demuestras lo que quieres, ningún país si mojará si no te has mojado tu antes hasta el fondo”.

El excargo convergente también ha desmentido otra de las tesis del juez que investiga el presunto fraude en las subvenciones. El magistrado Joaquín Aguirre quiere comprobar si parte de los dos millones de euros que han recibido en subvenciones CATMón e Igman han ido a costear gastos de Puigdemont en Waterloo (Bélgica). “No he dado ni un euro para el 1 de octubre ni para el mantenimiento del president Puigdemont en Bélgica”, ha aseverado Terradellas.

Y sobre el presunto fraude en las subvenciones, Aguirre ha negado que parte del dinero fuera a su bolsillo o a promocionar el procés, tal y como sospecha el juez. “No tengo dinero”, ha justificado, para a renglón seguido apostillar: “Pongo la mano en el fuego porque las subvenciones son legales y las hemos justificado”.

El sumario del caso desmiente a Terradellas, ya que la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo sí revocó al menos una subvención a las entidades por falta de justificación (Igman intentó justificar 48.000 euros para un proyecto contra el ébola en el Congo con una carta de una monja de Kinshasa). Asimismo, en el sumario también constan cartas de la Agencia que cuestionan la subvención para una revista en teoría dedicada a la cooperación pero que Igman y CATMón transformaron en un monográfico sobre el 155.